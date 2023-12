Si torna all’arrembaggio! È in arrivo su Netflix un remake del noto anime One Piece

Netflix ha annunciato durante la convention Jump Festa 2024 che sta producendo un remake dell’anime One Piece. La serie, intitolata The One Piece, è attualmente in fase di produzione presso lo studio di animazione WIT Studio. L’obiettivo di Netflix è offrire agli spettatori un’esperienza fresca ma familiare, utilizzando la tecnologia visiva all’avanguardia per reinterpretare le avventure di Monkey D. Luffy e del suo equipaggio di pirati nella saga dell’East Blue. Non è stata ancora annunciata una data di uscita per il remake, ma si presume che potrebbe essere disponibile entro il 2024. Sarà possibile guardare la serie esclusivamente su Netflix, previa sottoscrizione di un abbonamento. Non sono ancora stati rilasciati trailer o teaser per il remake, ma Netflix ha condiviso un video per annunciare la produzione della serie. Non sono ancora disponibili ulteriori dettagli sulla trama o sul cast. In conclusione, i fan di One Piece possono essere entusiasti dell’arrivo del remake su Netflix, che promette di offrire un’esperienza visivamente all’avanguardia delle avventure di Monkey D. Luffy e del suo equipaggio di pirati. Non resta che aspettare con impazienza l’uscita della serie e godersi le nuove avventure nel mondo di One Piece.

