Sirmione: uomo di 29 anni sbatte la testa sugli scogli, veloci i soccorsi

Questo pomeriggio sulla spiaggia Giamaica di Sirmione, un uomo di 29 anni ha rischiato di perdere la vita, ma i soccorsi sono stati tempestivi anche se al momento non è stato ancora dichiarato fuori pericolo di vita.

Sirmione: come è accaduto il tragico incidente

Un uomo di 29 anni questo pomeriggio stava camminando sulla scogliera della spiaggia Giamaica a Sirmione quando all’improvviso, forse per un appoggio sbagliato o per l’umidità presente, è scivolato su uno scoglio sbattendo violentemente la testa.

Dopo il forte impatto l’uomo è caduto in acqua e per alcuni minuti è rimasto sotto e privo di conoscenza, ma fortunatamente è stato poi avvistato da altri bagnanti tra cui c’era anche un medico, che prontamente lo hanno soccorso.

Il medico che era sul posto lo ha rianimato e fornito le prime cure, mentre gli altri presenti hanno avvertito i soccorsi.

Sul posto sono accorsi il personale della Guardia Costiera e del 118 arrivato anche con l’elisoccorso. Grazie al tempestivo intervento di tutte le forze coinvolte il giovane è stato rianimato e poi trasferito in elicottero alla Poliambulanza. Solo nelle prossime ore si potrà capire se ci saranno per lui conseguenze permanenti.

Purtroppo i medici ancora non hanno potuto dichiararlo fuori pericolo, ma di sicuro grazie al tempestivo aiuto dei bagnanti e del medico che si trovava in quello stesso posto, il giovane non è deceduto in acqua e adesso può ancora lottare per la sua giovane vita.

Quasi impossibile risalire alle vere cause che hanno provocato la tragica caduta, ma come già accennato tutto lascia pensare che sia stata una fatalità dovuta probabilmente anche alla poca esperienza e dimestichezza dell’uomo nel camminare sugli scogli scivolosi.

La famiglia e gli amici sono tutt’ora all’ospedale in attesa di buone notizie sullo stato di salute del 29enne, ma bisognerà tener conto che l’impatto della testa con lo scoglio è stato violentissimo.