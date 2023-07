Soncino, schianto spaventoso: morto un uomo di 33 anni carbonizzato

Un uomo di 33 anni è morto carbonizzato nel suo Pick-Up nella nottata di domenica poco prima dell’alba a Soncino dopo un terribile schianto contro un’abitazione. L’uomo era Paolo Carubelli che abitava a Ticengo, nel Cremonese, ma da oltre 10 anni lavorava a Rudiano, dov’era molto conosciuto, titolare con la sorella dell’azienda Carubelli Vivaio e Giardini.

La drammatica dinamica

Paolo Carubelli era nel suo mezzo in compagnia di altre quattro persone tra cui la moglie Enrica di 28 anni, quando improvvisamente il Pick-Up ha perso aderenza con l’asfalto finendo la sua folle corsa contro un muro di un’abitazione a Soncino per poi prendere fuoco.

I soccorsi sono arrivati subito sul posto ma purtroppo per il 33enne non c’era più nulla da fare, è morto carbonizzato nel suo veicolo, mentre la moglie e gli altri passeggeri sono stati trasportati d’urgenza anche con l’ausilio di un elisoccorso in vari ospedali.

I passeggeri oltre alla moglie di Paolo, erano un’altra ragazza di 27 anni e due ragazzi di 23 e 20 anni, quest’ultimo è in condizioni gravissime e lotta tra la vita e la morte.

I carabinieri della compagnia di Crema stanno cercando di ricostruire l’accaduto, ma ancora non sono giunti ad una conclusione, probabilmente l’impatto drammatico, avvenuto intorno alle 4 del mattino, è stato dovuto all’alta velocità e alle non perfette condizioni di visibilità della strada.

I funerali

Intanto la salma del giovane uomo è stata già restituita ai parenti e i suoi funerali si terranno mercoledì mattina a Ticengo dove viveva con la moglie Enrica ed il figlioletto Gabriel. Una famiglia distrutta dal dolore per la perdita del suo caro e ancora una volta nel bresciano si versano lacrime per una giovane vita spezzata dopo un incidente stradale.

Le forse dell’ordine invitano i cittadini alla massima prudenza quando si è alla guida, soprattutto nelle ore notturne. Paolo Carubelli è purtroppo solo una delle tantissime vittime dell’asfalto e per la sua perdita sono distrutti dal dolore anche tutti i suoi familiari compresi i genitori. La cittadina di Ticengo si è stretta intorno al dolore della famiglia e darà l’ultimo saluto al giovane uomo quando si terranno i funerali nella parrocchia del paese alle 9:30.