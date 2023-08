Soncino: scontro tra due auto, una si ribalta dopo un volo di qualche metro

A Soncino, precisamente all’incrocio “del Commercio” davanti alle Porte del Borgo, lungo la via Brescia che collega Soncino a Orzinuovi, si è verificato uno spaventoso incidente tra due auto, che fortunatamente non ha fatto registrare però feriti.

Soncino: la dinamica dell’incidente

L’incidente è stato alquanto rocambolesco: una vettura che proveniva dalla bassa bresciana è stata colpita sul fianco da un altro mezzo e dopo un volo di diversi metri si è capovolta distruggendosi del tutto. Anche l’altro veicolo coinvolto ha subito gravi danni, in pratica i mezzi coinvolti sono diventati dei veri e propri rottami.

Chi ha assistito al pazzesco impatto ha subito pensato che la situazione fosse di quelle molto gravi e per questo sono stati subito allertati i soccorsi.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia Locale e addirittura un elisoccorso, tutti convinti di dover persone gravemente ferite ed invece al loro arrivo c’è stato lo stupore generale.

Nessuna delle persone coinvolte nell’incidente ha riportato ferite, tutti miracolosamente ne sono usciti illesi, cosa che lasciato di stucco tutti, poichè l’impatto è stato tremendo e le vetture erano completamente distrutte.

Il fato ha voluto che nonostante il terribile impatto nessuno abbia riportato ferite, nemmeno i due bambini che erano all’interno della vettura che si è capovolta, infatti i due piccoli di uno e tre anni stanno benissimo.

Tutti erano convinti di essersi trovati di fronte all’ennesima tragedia stradale, ma fortunatamente questa volta il destino è stato benevolo.

Sono tutt’ora in corso però i rilievi del caso per capire chi tra i due mezzi abbia provocato l’incidente che poteva trasformarsi in una catastrofe. Proprio per permettere i rilievi la viabilità è stata ridotta per qualche ora sulla carreggiata per poi ritornare normale dopo aver liberato la via dai mezzi coinvolti.

Sul posto si è recato anche il vicesindaco Fabio Fabemoli e gli operai del municipio.