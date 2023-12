I fan di Station 19 si sono mobilitati per salvare la serie dopo l’annuncio che si concluderà con la settima stagione. Nonostante sia stato promesso un epilogo soddisfacente, i fan non sono soddisfatti e sono determinati a non accettare un finale prematuro per i personaggi che amano. Hanno lanciato una campagna sui social media con gli hashtag #SaveStation19 e #DoNotCancelStation19, e hanno creato numerose gif della serie per far sentire la propria voce. Inoltre, hanno avviato una petizione su change.org che ha già raccolto oltre 50.000 firme in soli 20 giorni. I fan di Station 19 sono noti per la loro determinazione e iniziativa, come dimostrano le proteste passate che hanno organizzato con successo. Questa campagna dimostra il potere dei fan appassionati e come una serie TV possa unire le persone e creare una comunità solida. Ora spetta ad ABC e ad altre piattaforme valutare l’effetto di questa campagna e decidere se dare una possibilità a Station 19. I fan continueranno a lottare e a far sentire la propria voce fino a quando non otterranno una risposta. Insieme, possono fare la differenza e dimostrare che il potere dei fan può influenzare le decisioni delle reti televisive e delle piattaforme di streaming. La campagna per salvare Station 19 è un esempio di come una serie TV possa unire persone da tutto il mondo e creare una comunità globale pronta a lottare per ciò che ama.

Continua a leggere su MediaTurkey: Station 19 è stato cancellato ma i fan non ci stanno e danno vita ad una campagna per salvare la serie