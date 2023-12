Stefano Feltri: genitori, fidanzata, vita privata, chi è, stipendio

Stefano Feltri è un giornalista italiano nato a Modena il 7 settembre 1984. È il fondatore e direttore del quotidiano Domani, lanciato nel 2020. Ha frequentato il liceo classico a Modena e successivamente si è laureato in economia all’Università Bocconi di Milano. Ha iniziato la sua carriera giornalistica nel 2007 presso la redazione della Gazzetta di Modena, occupandosi principalmente di economia. Nel 2008 si è trasferito a Roma e ha collaborato con Radio24 e il giornale Il Foglio. Nel 2009 è entrato a far parte della redazione de Il Fatto Quotidiano, dedicandosi all’economia e alla finanza.

Nel 2015 è stato nominato vicedirettore de Il Fatto Quotidiano. Nel 2019 si è trasferito negli Stati Uniti per lavorare e studiare alla University of Chicago – Booth School of Business, curando il sito ProMarket.org dello Stigler Center diretto dal professor Luigi Zingales. Nel 2020 ha fondato il quotidiano Domani insieme a Carlo De Benedetti, dirigendolo fino al 2023 quando ha lasciato la direzione a Emiliano Fittipaldi.

Oltre all’attività giornalistica, Stefano Feltri ha scritto diversi libri, tra cui “Il candidato”, “Il giorno in cui l’euro morì”, “La politica non serve a niente”, “La traversata”, “La lunga notte dell’euro” e “Il populismo della sovranità”.

Non sono disponibili molte informazioni sulla sua vita privata, né sul suo stipendio. È possibile seguire Stefano Feltri sui suoi profili social, come Instagram, TikTok e Twitter. In conclusione, Stefano Feltri è un giornalista talentuoso e ambizioso che ha fatto carriera nel mondo dell’informazione, dimostrando impegno nel campo del giornalismo e nel fornire un’informazione indipendente e di qualità. Il suo futuro sembra promettente e si prevede che sarà protagonista di importanti progetti editoriali.

