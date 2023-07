Sulzano, tragedia sfiorata: grosso albero cade sulla litoranea

Sulzano paese di 1390 abitanti in provincia di Brescia, si è sfiorata la tragedia. A causa dei forti tempi e del temporale un grosso albero è caduto sulla litoranea, fortunatamente nessun mezzo è stato colpito.

A quanto pare il maltempo che doveva abbattersi in serata, ha invece anticipato i tempi e sono già molte le zone del bresciano che in queste ore stanno subendo gravi disagi a causa soprattutto dei venti fortissimi che stanno soffiando ad oltre 100 km orari.

Sulzano: tragedia sfiorata

Vento e forte pioggia si stanno abbattendo in queste ore nella zona del lago d’Iseo e come già riportato soprattutto nel comune di Sulzano, dove si è sfiorata quella che poteva essere una terribile tragedia.

Il vento fortissimo ha sradicato un albero facendolo cadere sulla frequentatissima litoranea, ma fortunatamente proprio in quel momento nessun mezzo stava passando in quella zona e quindi il maestoso albero si è schiantato sull’asfalto.

Le forze dell’ordine subito giunte sul posto hanno provveduto a chiudere il tratto di strada sia per rimuovere l’albero e sia per la sicurezza degli automobilisti, che comunque stanno subendo notevoli disagi per il tratto chiuso, ma in questo momento è più importante l’incolumità delle persone rispetto al traffico come è giusto che sia.

Danni si sono verificati anche Provezze dove il vento ha causato la caduta di inferriate dal muro di cinta della villa Gussalli Beretta.

Questi purtroppo sono solo i primi danni del maltempo che in serata dovrebbe colpire tutto il bresciano, per questo la protezione civile ha invitato tutti i cittadini di uscire di casa solo per motivi importantissimi, perchè sono previste altre raffiche di vento di grossa portata accompagnati da forti temporali e grandine.

In questa pazza estate il bresciano si sta ritrovando in ginocchio, ma fortunatamente i danni al momento hanno colpito solo le cose e non le persone e l’augurio è che continui così. Prevista instabilità anche nella giornata di domani.