Taylor Momsen è una celebre cantante, chitarrista, modella e attrice statunitense nata a St. Louis, nel Missouri, il 26 luglio 1993. Ha iniziato la sua carriera di attrice all’età di due anni, apparendo in spot pubblicitari e film televisivi. Il suo ruolo più famoso è stato quello di Cindy Lou Who nel film “How the Grinch Stole Christmas”. Ha anche recitato in altri film e nella serie televisiva “Gossip Girl”. Nel 2009 ha fondato la band The Pretty Reckless, di cui è la cantante e chitarrista. La band ha pubblicato quattro album in studio e ha ricevuto diversi premi. Taylor Momsen è una persona riservata, ma ha dichiarato di essere bisessuale e di essere indipendente. Ha avuto una relazione con il chitarrista dei The Pretty Reckless e attualmente è fidanzata. È alta 1 metro e 73 centimetri ed è molto talentuosa e bella. È presente sui social media, tra cui Facebook, Instagram, TikTok e Twitter. In conclusione, Taylor Momsen è un’artista poliedrica che ha conquistato il pubblico con la sua carriera nel mondo dello spettacolo e la sua passione per la musica.

Continua a leggere su MediaTurkey: Taylor Momsen: fidanzato, altezza, età, vita privata, famiglia |