“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Rosalie sceglie Raphael e lo dice a Michael | TV Sorrisi e Canzoni

Nelle prossime puntate di “Tempesta d’Amore” su Rete 4, i protagonisti Michael e Rosalie si troveranno di fronte a una scelta difficile che metterà a dura prova la loro relazione. Michael e Rosalie, interpretati rispettivamente da Erich Altenkopf e Natalie Alison, hanno avuto delle tentazioni extraconiugali. Michael ha rincontrato una sua ex compagna di studi di nome Carolin, ma ha scelto di respingerla per amore di Rosalie. Nel frattempo, Rosalie si è avvicinata a Raphael, un uomo che Michael aveva ingaggiato per farla ingelosire. Tuttavia, Rosalie si troverà a provare una forte attrazione per Raphael. La situazione si complica ulteriormente quando Michael accetta un ruolo di primario in un ospedale a Monaco di Baviera. Rosalie accusa Michael di mettere la sua carriera prima della loro relazione e decide di cercare conforto in Raphael. I due si abbandonano alla passione e Rosalie decide di confessare tutto a Michael. Ora, la coppia si trova di fronte a una scelta difficile: continuare la loro relazione nonostante le tentazioni e le difficoltà o separarsi definitivamente. Michael e Rosalie considerano l’idea di un viaggio romantico in Nuova Zelanda per cercare di dimenticare le loro avventure sentimentali e ritrovarsi più uniti di prima. Nel frattempo, Robert, interpretato da Lorenzo Patanè, farà ritorno a “Tempesta d’Amore” dopo una lunga assenza. Il suo ritorno sarà molto atteso dai suoi cari e dagli amici. Robert sarà coinvolto come testimone nel processo contro Ariane, interpretata da Viola Wedekind. Non è ancora chiaro per quanto tempo Robert rimarrà a Bichelheim, ma la sua storia è ancora tutta da scoprire. Le prossime puntate di “Tempesta d’Amore” promettono colpi di scena e decisioni importanti per i protagonisti. La relazione tra Michael e Rosalie sarà messa alla prova, mentre il ritorno di Robert porterà nuovi sviluppi alla trama. Gli spettatori dovranno rimanere sintonizzati per scoprire come si evolveranno le storie d’amore e i drammi dei personaggi di questa amata soap opera.

Continua a leggere su MediaTurkey: “Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Rosalie sceglie Raphael e lo dice a Michael | TV Sorrisi e Canzoni