“Terra amara”, le anticipazioni: il piano di vendetta di Hakan | TV Sorrisi e Canzoni

Le prossime puntate della soap opera “Terra amara” saranno ricche di tensione e colpi di scena. Zuleyha confessa di aver sparato a Umit e insieme a Fekeli e Fikret si recano sul luogo del crimine, ma non trovano né il corpo di Umit né la pistola di Zuleyha. Nel frattempo, Abdulkadir e Hakan hanno preso il corpo di Umit e la pistola di Zuleyha per ricattare quest’ultima. Hakan si finge Mehmet Kara e rivela di non voler vendere le azioni dell’azienda Yaman che ha comprato, ma di voler investire nella regione di Cukurova per controllare l’azienda e il cuore di Zuleyha. Fekeli inizia a sospettare di Hakan e organizza una cena per metterlo alla prova, ma durante la serata Hakan scopre che Fekeli non è responsabile dell’incidente in cui è morto suo fratello e rinuncia al suo piano di vendetta. Nel frattempo, Demir è convinto che Hakan abbia rapito la piccola Leyla e quando torna a casa per portare via Zuleyha e i bambini, la villa viene assaltata e Demir scompare. Fikret decide di portare un regalo a Betul, ma circolano voci che lo vogliono interessato a Zuleyha. Betul rimprovera sua madre per il suo comportamento che potrebbe compromettere il suo piano di ottenere l’eredità degli Yaman e di Fekeli. Infine, Demir invia un biglietto alla sua famiglia per rassicurarli e promette di tornare presto a casa. Le prossime puntate saranno ricche di emozioni e colpi di scena, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

