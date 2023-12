The Rock ha ricreato la sua iconica foto anni ’90 diventata meme indossando lo stesso look (VIDEO)

The Rock ha sorpreso recentemente i suoi ammiratori con una ricreazione divertente e genuina di una sua foto iconica degli anni ’90 che è diventata un meme. In occasione del Natale, Dwayne Johnson ha condiviso un video su Instagram in cui augura buone feste ai suoi seguaci, indossando lo stesso abbigliamento che aveva nella famosa foto. Nel video, The Rock si aggira per la sua sontuosa casa con un dolcevita nero, una catena d’argento, una parrucca e, soprattutto, un marsupio tipico degli anni ’90.

La foto originale, scattata dalla sua ex moglie Dany Garcia nel 1994, è diventata virale negli ultimi anni. Dopo essere stato nominato “L’uomo più sexy del mondo” dalla rivista People nel 2016, The Rock ha scherzato in un’intervista del 2022 che nel marsupio c’erano numeri di donne e “cose inappropriate” che non può menzionare. Nonostante le critiche e le prese in giro, l’attore difende il suo look degli anni ’90, definendolo una moda dell’epoca nel mondo del wrestling.

Non è la prima volta che The Rock si diverte a riproporre il suo look degli anni ’90. Nel 2017, ha già giocato con se stesso dimostrando di non prendersi troppo sul serio. Questa sua personalità giocosa e autentica è una delle ragioni per cui è così amato dal pubblico. È in grado di ridere di se stesso e di intrattenere i suoi fan, creando un legame più forte con loro.

Oltre alla sua carriera nel wrestling, The Rock ha avuto un grande successo come attore, apparendo in film come “Jumanji” e “Jungle Cruise”. Presto lo vedremo nuovamente nel ruolo di Maui nel live-action di “Oceania”, ma questa volta non solo come doppiatore, ma anche come attore. I suoi fan sono entusiasti di vedere la sua interpretazione in questo nuovo film e non vedono l’ora di scoprire cosa ha in serbo per loro.

In conclusione, The Rock ha deliziato i suoi fan con una ricreazione divertente e autentica della sua iconica foto degli anni ’90 che è diventata un meme. Nonostante le critiche, l’attore dimostra sempre di saper ridere di se stesso e di intrattenere il pubblico. La sua autenticità e la sua personalità giocosa sono solo alcune delle ragioni per cui è così amato dai suoi fan. Non vediamo l’ora di vedere quali sorprese ci riserverà in futuro e di seguirlo nel suo percorso di successo.

Continua a leggere su MediaTurkey: The Rock ha ricreato la sua iconica foto anni ’90 diventata meme indossando lo stesso look (VIDEO)