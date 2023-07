Travagliato: crolla un tendone del grest, tanto spavento per i bambini

Il maltempo che da questa notte sta imperversando sulla Lombardia per poco non provocava una tragedia a Travagliato, dove è crollato un tendone allestito per far pranzare i bambini del grest.

Travagliato: sventata la strage grazie agli istruttori

La tragedia è stata sventata grazie all’intuito degli istruttori, infatti poco dopo le 12:00, mentre i bambini si stavano allenando allo Stadio comunale Riccardo Zini di Travagliato per il grest della squadra Auroras Travagliato, il meteo è cominciato a peggiorare in modo molto veloce, così gli istruttori hanno deciso di far riparare i 32 bambini presenti in un container di ferro e questo ha salvato le loro vite.

Perchè sotto il tendone crollato dovevano pranzare i bambini e gli stessi educatori, ma questi ultimi non si sono fidati del tempo che peggiorava sempre di più ed infatti poco dopo si è abbattuto un fortissimo temporale con raffiche di vento enormi ed il tendone allestito ai margini del campo è letteralmente crollato.

Tanta paura ma nessun ferito

La paura è stata tantissima per i bambini e per gli stessi educatori, che si sono resi conto dell’accaduto solo dopo che il fortissimo temporale è finito, perchè usciti dal container hanno visto con i propri occhi il telone crollato.

Alcuni bambini sono scoppiati in lacrimi pensando a cosa poteva capitargli, ma fortunatamente l’intuito dei più grandi ha salvato le loro innocenti vite. Allertati prontamente i genitori che sono corsi sul posto per riportare a casa i piccoli, ma dovranno sicuramente ringraziare gli educatori presenti se nessun bambino ha riportato ferite o anche qualcosa di peggio.

Sono poi arrivati i carabinieri di Travagliato ed i Vigili del Fuoco di Brescia per i rilievi dovuti e anche per le operazioni di sistemazioni ed in più si cerca di capire se il tendone era montato secondo le regole. Una tragedia sfiorata che deve comunque far riflettere.