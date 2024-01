Trova questa vecchia moneta italiana con il delfino: ecco quanto vale

La lira italiana ha avuto un impatto significativo nel corso di quasi due secoli, soprattutto rispetto ad altre valute europee pre-euro. Con l’introduzione dell’euro, la lira italiana è diventata obsoleta e tutte le sue monete e banconote hanno perso valore. Tuttavia, non tutte le vecchie monete sono state cambiate e ancora oggi è possibile trovare emissioni come la vecchia moneta italiana con il delfino.

Una delle monete italiane più conosciute e riconoscibili è la 5 lire delfino. Questa moneta è stata emessa per quasi mezzo secolo ed è ancora relativamente facile da trovare rispetto ad altre monete. È stata l’ultima moneta da 5 lire della storia italiana. Ma quanto vale oggi?

La 5 lire delfino è stata la seconda moneta di tale valore dell’epoca repubblicana, dopo la breve durata della 5 lire Uva. È stata coniata dal 1951 fino al 2000, anche se è stata molto comune solo fino agli anni ’80. Successivamente, a causa della perdita di valore della lira, questa moneta è stata progressivamente meno utilizzata.

La moneta presenta il disegno di un delfino con la coda piegata leggermente, e sul retro si può notare un timone marittimo. Sebbene la maggior parte delle emissioni non valga più di qualche euro, non tutte le monete da 5 lire con il delfino sono uguali. Gli esemplari più vecchi, risalenti agli anni ’50, possono essere molto interessanti per i collezionisti. Ad esempio, una moneta del 1956 è estremamente rara, poiché solo circa 400.000 esemplari sono stati coniati dalla zecca di Roma. Trovare un esemplare del genere può valere tra i 50 euro per un esemplare leggermente usato e oltre 3000 euro per uno in condizioni perfette (Fior di Conio).

Inoltre, esistono anche errori di conio che possono aumentare il valore di alcune monete. Ad esempio, esemplari del 1989 con il timone al rovescio possono valere tra i 20 e gli 80 euro, mentre quelli del 1969 con il primo “1” al contrario possono raggiungere i 200 euro.

In conclusione, la vecchia moneta italiana da 5 lire con il delfino è un esemplare molto conosciuto e ricercato dai collezionisti. Nonostante la maggior parte delle emissioni non valga più di qualche euro, gli esemplari più rari e quelli con errori di conio possono raggiungere prezzi molto più alti. Pertanto, se si trova una di queste monete in casa o durante una passeggiata, potrebbe valere la pena consultarne il valore prima di sbarazzarsene.

Continua a leggere su MediaTurkey: Trova questa vecchia moneta italiana con il delfino: ecco quanto vale