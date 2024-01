Tutte le anticipazioni sulle puntate de Il Paradiso delle Signore 8 in onda dal 2 al 5 gennaio

Dal 2 al 5 gennaio, tornano le nuove puntate de “Il Paradiso delle Signore 8” su Rai 1. Le anticipazioni sulla trama rivelano che nel grande magazzino ci saranno nuovi drammi e colpi di scena. Martedì 2 gennaio, Botteri si confida con Concetta riguardo a una storia d’amore passata che l’ha profondamente segnato. Nel frattempo, è il giorno dell’inaugurazione della fabbrica e Vito è molto emozionato. Mercoledì 3 gennaio, Elvira ha un piccolo incidente con la macchina di suo padre e Salvatore si offre di aiutarla a sistemarla senza farlo scoprire. Nel frattempo, Adelaide va a trovare Marcello a casa e conosce Rosa. Giovedì 4 gennaio, Maria confessa a Irene di essere turbata dall’incontro con Silvana, la madre di Matteo. Nel frattempo, Elvira scopre che suo padre si trasferirà a Milano per stare vicino a lei. Venerdì 5 gennaio, Concetta vuole invitare a cena Matteo e Silvana, ma Maria cerca di evitare l’invito. Nel frattempo, Salvo scopre che Tullio si trasferirà a Milano e si scoraggia. Marta fa una scoperta spiacevole riguardo al suo lavoro oltreoceano e chiede l’appoggio della Contessa. L’investigatore privato assunto da Tancredi è sulle tracce di Vittorio e Matilde. Queste sono solo alcune delle anticipazioni sulle nuove puntate de “Il Paradiso delle Signore 8” in onda dal 2 al 5 gennaio. La trama promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena che terranno i telespettatori con il fiato sospeso.

