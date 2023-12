La serie Marvel Echo arriverà su Disney+ il 29 novembre 2023 e sarà composta da tutti gli episodi rilasciati contemporaneamente. Questo spin-off di Hawkeye mette in primo piano il personaggio di Echo, interpretato da Alaqua Cox. Echo, il cui vero nome è Maya Lopez, è una donna nativa americana sorda con la capacità di copiare i movimenti degli altri. In Hawkeye, abbiamo visto un assaggio della sua storia: dopo la morte di suo padre per mano di Ronin, si mette alla ricerca di vendetta. Lavora per lo zio Kingpin e cerca disperatamente Ronin. Non è chiaro se l’abbia ucciso o meno alla fine di Hawkeye. Non ci sono ancora informazioni sul resto del cast, ma è stato confermato il ritorno di Charlie Cox nel ruolo di Daredevil e di Vincent D’Onofrio nel ruolo di Kingpin. Si vocifera anche che la serie potrebbe introdurre per la prima volta Jessica Jones nell’Universo Cinematografico Marvel. La sceneggiatura sarà curata da Ethan Cohen e Emily Cohen, mentre i Marvel Studios saranno responsabili della produzione. La serie sarà composta da cinque episodi e sarà disponibile su Disney+ per gli abbonati.

Continua a leggere su MediaTurkey: Tutti gli episodi della sere Marvel su Echo arriveranno su Disney+ il 29 novembre 2023!