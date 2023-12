Tutti i film Disney in TV per le vacanze di Natale – in aggiornamento

Durante le vacanze di Natale, le reti televisive hanno deciso di proporci una selezione di film Disney, sempre una scelta ideale per questo periodo dell’anno. Nonostante la quantità di film trasmessi potrebbe essere ridotta a causa del servizio di streaming Disney+, ci sono comunque diverse pellicole che ci terranno compagnia durante le festività. Su Rai 2, il 25 dicembre, sarà trasmesso “Crudelia”, un film ambientato nella Londra dei tardi anni ’70. La storia segue Estella, una giovane imbrogliona determinata a farsi un nome nel mondo della moda. Su Rai 1, il 26 dicembre, potremo immergerci nel magico mondo de “La Sirenetta”, che racconta la storia di Ariel, una principessa sirena che sogna di diventare umana. Il 27 dicembre, sempre su Rai 1, sarà trasmesso il live action di “Dumbo”, che racconta la storia di un elefantino nato con le orecchie sproporzionate. Il 28 dicembre, Rai 1 ci regala “Il Ritorno di Mary Poppins”, il sequel del classico Disney. Infine, il 31 dicembre, su Rai 2, potremo concludere l’anno con “La Carica dei 101”, che racconta la storia del dalmata Pongo e dei suoi cuccioli minacciati da Crudelia De Mon. Questa è solo una selezione dei film Disney che potremo vedere in TV durante le vacanze di Natale. Assicuratevi di controllare gli orari sui siti ufficiali delle reti televisive. Preparate i popcorn, mettetevi comodi sul divano e godetevi questi classici Disney che ci riportano indietro all’infanzia e ci fanno sognare. Buon Natale e buona visione!

