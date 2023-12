Tutti i film e le serie TV Marvel in uscita nel 2024: da Deadpool 3 a Agatha Darkhold Diaries

Nel 2024, i fan dei supereroi potranno godersi nuovi film e serie TV Marvel, anche se la lista delle uscite è stata ridotta a causa degli scioperi dello scorso anno. I Marvel Studios rilasceranno solo un cinecomic, mentre Sony espanderà il suo Spider-Verse con diversi titoli. Nel frattempo, il DC Universe si sta rinnovando e tornerà solo nel 2025.

Una delle prime serie Marvel in arrivo nel 2024 è “Echo”, che segue gli eventi della miniserie “Hawkeye”. La storia ruota attorno alle origini di Maya Lopez / Echo, braccata dall’organizzazione di Wilson Fisk. Maya torna nella sua città natale dell’Oklahoma per sopravvivere, affrontando il suo passato e abbracciando il concetto di famiglia e comunità. Il cast include Alaqua Cox e Vincent D’Onofrio.

Un altro cinecomic Marvel in uscita nel 2024 è “Deadpool 3”, con il ritorno del popolare anti-eroe interpretato da Ryan Reynolds. Non sono ancora state rivelate molte informazioni sulla trama, ma sarà diretto da David Leitch e promette di essere pieno di azione, umorismo e sorprese.

Tra le serie TV più attese c’è “Agatha Darkhold Diaries”, sequel di “WandaVision”, che si concentrerà sul personaggio di Agatha Harkness interpretato da Kathryn Hahn. La trama seguirà le avventure di Agatha mentre esplora il misterioso libro Darkhold e le sue conseguenze sul multiverso. Si prevede che la serie sarà ricca di magia, intrighi e colpi di scena.

Un’altra serie TV Marvel in arrivo nel 2024 è “She-Hulk”, con Tatiana Maslany nel ruolo di Jennifer Walters / She-Hulk. La trama seguirà le avventure di Jennifer nel bilanciare la sua vita da avvocato e supereroina. Si prevede che la serie sia un mix di azione, comicità e dramma legale.

Infine, Sony espanderà il suo Spider-Verse con diversi titoli nel 2024, tra cui “Spider-Woman”, diretto da Olivia Wilde. Non sono state ancora rivelate molte informazioni sulla trama, ma si ipotizza che il film seguirà le avventure di Jessica Drew / Spider-Woman. Questo film promette di portare ancora più avventure e personaggi entusiasmanti nel mondo di Spider-Man.

In conclusione, il 2024 sarà un anno emozionante per i fan dei supereroi con le nuove uscite Marvel. Nonostante la riduzione delle uscite a causa degli scioperi, ci saranno comunque diverse opzioni interessanti da guardare, dalle avventure di “Echo” a “Deadpool 3” e “Agatha Darkhold Diaries”. Saranno sicuramente presenti molte avventure, azione e intrighi. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserveranno queste nuove uscite Marvel!

Continua a leggere su MediaTurkey: Tutti i film e le serie TV Marvel in uscita nel 2024: da Deadpool 3 a Agatha Darkhold Diaries