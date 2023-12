Tutti i titoli delle canzoni in gara a Sanremo 2024

Sanremo 2024 si avvicina e durante la finale di Sanremo Giovani del 19 dicembre sono stati annunciati i titoli delle canzoni dei Big che parteciperanno al festival. Oltre ai tre vincitori dei Giovani, ci saranno numerosi artisti famosi nazionali e internazionali, tra cui Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mister Rain, Ricchi e Poveri, Rose Villain e Maninni.

Ma quali sono i titoli delle canzoni che ascolteremo durante Sanremo 2024? Alessandra Amoroso si esibirà con “Fino a qui”, mentre Alfa porterà “Vai!”. Angelina Mango canterà “La noia” e Annalisa proporrà “Sinceramente”. Big Mama presenterà “La rabbia non ti basta” e Dargen D’Amico stupirà con “Onda alta”. Diodato emozionerà con “Ti muovi” e Emma coinvolgerà con “Apnea”. Fiorella Mannoia incanterà con “Mariposa” e Francesco Renga & Nek regaleranno “Pazzo di te”. Fred De Palma farà riflettere con “Il cielo non ci vuole” e Gazzelle sorprenderà con “Tutto qui”. Geolier coinvolgerà con “I p’ me, tu p’ te” e Ghali farà ballare con “Casa mia”. Il Tre commuoverà con “Fragili” e Il Volo emozionerà con “Capolavoro”. Irama coinvolgerà con “Tu no” e La Sad farà riflettere con “Autodistruttivo”. Loredana Bertè coinvolgerà con “Pazza” e Mahmood sorprenderà con “Tuta gold”. Maninni coinvolgerà con “Spettacolare” e Mr Rain emozionerà con “Due altalene”. Negramaro coinvolgerà con “Ricominciamo tutto” e Ricchi e Poveri faranno ballare con “Ma non tutta la vita”. Rose Villain coinvolgerà con “Click boom!” e Sangiovanni emozionerà con “Finiscimi”. Infine, The Kolors coinvolgeranno con “Un ragazzo una ragazza”.

A questi trenta brani si aggiungono i tre vincitori di Sanremo Giovani. Clara si esibirà con “Diamanti grezzi”, Santi Francesi coinvolgerà con “L’amore in bocca” e Bnkr44 sorprenderà con “Governo punk”.

L’appuntamento per Sanremo 2024 è su Rai 1, da martedì 6 febbraio fino al 10 febbraio. Durante queste cinque giornate avremo il privilegio di ascoltare tutte queste canzoni per la prima volta. Sarà un’edizione emozionante e ricca di talento che ci regalerà grandi emozioni e momenti indimenticabili. Non vediamo l’ora di scoprire chi si aggiudicherà il titolo di vincitore di Sanremo 2024 e di ascoltare queste splendide canzoni che sicuramente ci coinvolgeranno e ci emozioneranno.

