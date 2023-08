Ultim’ora Rovato: lite fuori al bar, uomo accoltellato

Una violenta lite finisce nel sangue a Rovato, dove un uomo è stato accoltellato all’addome. Il fatto è avvenuto poco dopo le 21 in piazza Palestro, fuori da un bar.

Rovato: la ricostruzione

Le prime ricostruzioni fatte sulla violenta lite poi degenerata e finita nel sangue all’esterno di un bar a Rovato, portano ad un cittadino italiano che dopo aver litigato in modo molto violento con un cittadino kosovaro, ha deciso di estrarre un coltello e colpire l’uomo all’addome, che è stato poi prontamente trasportato all’ospedale di Chiari dove è tutt’ora ricoverato in gravi condizioni, ma non dovrebbe essere comunque in pericolo di vita.

Carabinieri sul posto

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri, che hanno bloccato l’aggressore, lo hanno ammanettato e portato in caserma a Rovato, situata proprio a pochi metri dal luogo in cui si è verificato l’episodio. Si attendono disposizioni da parte del magistrato.

Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.