Un amore tutto suo: le curiosità sulla commedia con sandra Bullock

“Un amore tutto suo” è un film del 1995 diretto da Jon Turteltaub e interpretato da Sandra Bullock, una delle attrici più talentuose del cinema contemporaneo. La pellicola, in onda su Rete 4 il 24 dicembre, è una commedia romantica che racconta la storia di Lucy, interpretata da Sandra Bullock, impiegata come bigliettaia alla metropolitana di Chicago. Lucy è innamorata di Peter, un pendolare, ma non ha mai avuto il coraggio di dichiararsi. Un giorno, mentre Peter cade sui binari, Lucy lo soccorre portandolo in ospedale. Poiché Peter rimane in coma, Lucy decide di farlo credere che lei sia la sua fidanzata, ma il fratello di Peter si innamora di lei, creando una complicata situazione amorosa. Nel cast del film, oltre a Sandra Bullock, ci sono anche Bill Pulmann, Peter Gallagher, Peter Boyle, Glynis Johns e Jack Warden, che offrono interpretazioni brillanti. Una curiosità interessante è che inizialmente il ruolo di Lucy doveva essere interpretato da Demi Moore, ma alla fine Sandra Bullock ottenne la parte e ricevette una nomination ai Golden Globes come Miglior attrice in un film commedia o musicale. La sceneggiatura è stata scritta da Daniel G. Sullivan e Fredric Lebow, la fotografia è stata curata da Phedon Papamichael e le musiche sono state realizzate da Randy Edelman. “Un amore tutto suo” è una produzione Hollywood Pictures e Caravan Pictures, distribuita da Buena Vista. È una delle commedie romantiche più amate degli anni ’90, grazie alla sua trama coinvolgente, alle interpretazioni brillanti del cast e alla regia di Jon Turteltaub. In conclusione, questo film rappresenta uno dei migliori della carriera di Sandra Bullock e offre al pubblico una storia avvincente e divertente, arricchita da curiosità sul dietro le quinte della produzione.

