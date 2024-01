Un Posto al Sole: anticipazioni puntata di oggi, 10 Gennaio 2024

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole, la puntata in onda il 10 gennaio 2024 su Rai3 vedrà Diego e Raffaele arrivati in Polonia alla ricerca di Ida. I due protagonisti dovranno affrontare diverse difficoltà nel tentativo di trovarla e di non cacciarsi nei guai. Nel frattempo, Roberto cercherà di scoprire la vera destinazione dei Giordano e di fermarli a tutti i costi prima che possano svelare il piano malefico per liberarsi della vera madre di Tommaso.

Mariella sarà molto infastidita dal modo in cui Micaela sta vivendo la sua relazione con Samuel. Per lei, la Cirillo non avrà alcun rispetto per la fine della relazione tra il Piccirillo e Speranza e per il grande dolore che sua nipote ha provato per il tradimento del suo fidanzato.

Diego, insieme a suo padre, intraprenderà un viaggio verso la Polonia per verificare di persona le circostanze legate a Ida. La preoccupazione per la sua sicurezza spingerà Diego a scoprire la verità dietro gli eventi, avviando una meticolosa ricerca della giovane in tutto il territorio. Raffaele supporterà Diego in questa missione e insieme riusciranno a individuare la residenza della famiglia della vera madre di Tommaso.

Nonostante i tentativi di Roberto di deviare i sospetti di Diego, il giovane non si lascerà convincere dalla narrazione secondo cui Ida starebbe bene e avrebbe scelto volontariamente di rimanere con lui. Roberto cercherà di eludere la sorveglianza dei Ferri e della loro moglie, simulando un viaggio con suo padre e fornendo informazioni false sulla reale destinazione. Tuttavia, Roberto si renderà conto troppo tardi che Diego e Raffaele hanno raggiunto la Polonia. Cercherà freneticamente una soluzione per fermarli prima che possano svelare i loschi piani intessuti in collaborazione con la zia di Ida.

Nel frattempo, la fine della relazione tra Speranza e Samuel continua ad avere effetti duraturi. Speranza decide di prendere le distanze, mentre Mariella lotta con la persistente memoria degli eventi. Il comportamento di Micaela, che mostra disinteresse e sprezzo nei confronti del dolore causato dalla situazione, rende tutto ancora più difficile da sopportare per Mariella. L’Altieri, desiderosa di vendetta, medita su come far fronte a Micaela, ma alla fine sarà la stessa Micaela a infliggere uno smacco sorprendente alla gemella di Manuela, ribaltando la situazione.

