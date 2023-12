Un remake coreano di Skam potrebbe arrivare molto presto! Tutte le news

È stato annunciato che verrà realizzato un remake coreano della popolare serie televisiva norvegese Skam. Secondo le notizie che circolano su Twitter, Skam Korea sarà prodotto da LG U+ e le riprese inizieranno tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. La serie sarà diretta da Jihoon Ahn, già regista di una serie chiamata “trap” che utilizza i timestamp, come Skam. Skam Korea si unirà alle altre versioni già esistenti, tra cui Skam Norvegia, Skam Francia, DRUCK, Skam Italia, Skam Austin, Skam Spagna, Skam NL e wtFOCK. Non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale per Skam Korea, ma le riprese imminenti suggeriscono che potremmo vederla entro la fine del 2024. La trama della prima stagione potrebbe essere basata sulla terza stagione norvegese, che si concentra sul personaggio di Isak Valtersen. Al momento non sono disponibili informazioni sul cast o sulla piattaforma di streaming che distribuirà la serie in Corea del Sud. In Italia, la versione italiana di Skam è disponibile su Netflix e presto tornerà con la sesta stagione. Al momento, le altre versioni del franchise non sono disponibili su nessuna piattaforma online. Quando avremo ulteriori informazioni sulla data di uscita, sul cast e sulla piattaforma di streaming di Skam Korea, vi terremo informati. Restate sintonizzati per scoprire tutto sul remake coreano di Skam!

