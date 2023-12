Vacanze di Natale, la commedia di Vanzina, torna al cinema: data e dove

“Vacanze di Natale Day” è un evento imperdibile che avrà luogo il 30 dicembre 2023 per celebrare i 40 anni dall’uscita del celebre film “Vacanze di Natale”. In questa occasione speciale, la commedia iconica tornerà sul grande schermo in una versione restaurata e rimasterizzata grazie al lavoro del regista Carlo Vanzina, alla produzione della Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e alla distribuzione di Nexo Digital.

Per tutti i fan che conoscono a memoria le battute più divertenti e le scene indimenticabili, questa sarà un’opportunità unica per rivivere l’energia e l’ilarità che hanno reso famoso il film nel dicembre del 1983. Inoltre, la colonna sonora di “Vacanze di Natale” è composta da alcuni dei brani più celebri degli anni Ottanta, che sicuramente faranno rivivere momenti di pura nostalgia.

Ma l’evento non sarà solo un’occasione per rivivere il passato, ma anche per creare nuovi ricordi. Infatti, Filmauro e Nexo Digital invitano gli spettatori a partecipare vestiti in stile anni Ottanta, per immergersi completamente nell’atmosfera di quegli anni. Sarà un modo divertente per rivivere il tempo in cui andare al cinema con amici e familiari era un vero e proprio rito durante le festività natalizie.

L’evento “Vacanze di Natale Day” è distribuito al cinema da Nexo Digital in collaborazione con i media partner R101 e MYmovies.it. Sarà possibile consultare l’elenco delle sale e acquistare i biglietti in prevendita sul sito nexodigital.it a partire dal 15 dicembre.

La trama di “Vacanze di Natale” si svolge a Cortina d’Ampezzo ed è una commedia che racconta con umorismo e leggerezza la società italiana degli anni Ottanta. Diretto da Carlo Vanzina e scritto insieme a suo fratello Enrico, il film è diventato un vero e proprio patrimonio dell’immaginario italiano nel corso degli anni. Il cast include attori memorabili come Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Stefania Sandrelli, Karina Huff, Guido Nicheli, Riccardo Garrone, Mario Brega, Marilù Tolo, Antonellina Interlenghi e Moana Pozzi, solo per citarne alcuni.

Le vicende degli arricchiti romani, degli sbruffoni milanesi, delle cene di Natale, delle piste innevate e delle gare di sci raccontate in questo film rappresentano un piccolo romanzo generazionale che riflette su come eravamo e forse su come vorremmo ancora essere.

Non perdete l’occasione di rivivere le risate e l’atmosfera unica di “Vacanze di Natale” al cinema il prossimo 30 dicembre. Preparatevi a indossare i vostri abiti anni Ottanta e godetevi un’esperienza indimenticabile insieme a tutti i fan di questa commedia cult.

