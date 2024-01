Vittorio Brumotti chi è: età, vita privata, carriera, Striscia la Notizia, Paperissima

Vittorio Brumotti, nato il 14 giugno 1980 a Finale Ligure, è una figura poliedrica che si è affermata come conduttore televisivo, ciclista professionista e campione di bike trial. La sua notorietà è dovuta principalmente alla sua partecipazione a programmi televisivi come Striscia la Notizia e Paperissima.

La sua carriera è iniziata nel bike trials, una disciplina che richiede al ciclista di completare un percorso ad ostacoli senza mai poggiare i piedi a terra. Brumotti ha dimostrato fin da subito un talento innato per questa disciplina, ottenendo il suo primo record nel 2009 durante Lo Show dei Record, presentato da Barbara D’Urso. Da allora, ha conquistato ben dieci volte il Guinness dei Primati, compiendo imprese straordinarie che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. Tra queste imprese, possiamo citare il superamento di ventotto sbarre con la ruota posteriore della bici al Motor Show di Bologna nel 2008, il tuffo in acqua da diciassette metri con la bicicletta in Sardegna nel 2009 e la scalata della guglia naturale di Punta Caroddi compiendo settantuno saltelli in sella sempre nel 2009. Nel 2012, ha ottenuto il Guinness World Record per la risalita in bicicletta del Burj Khalifa a Dubai, impiegando due ore e venti minuti. La sua abilità nel bike trials gli ha permesso di introdurre nel 2013 il Road Bike Freestyle, un nuovo stile di acrobazie eseguite su una normale bici da corsa.

Oltre al successo ottenuto nel mondo del ciclismo, Brumotti ha anche intrapreso una carriera nel campo televisivo. Dal 2008, infatti, è inviato per Striscia la Notizia. Inizialmente, il suo ruolo era focalizzato sulla denuncia dell’occupazione abusiva di parcheggi per disabili, ma col tempo ha ampliato il suo raggio d’azione trattando servizi sulla criminalità. Questo lo ha esposto a diverse minacce e aggressioni, dimostrando la sua coraggio e determinazione nel portare alla luce la verità.

Passando alla sua vita privata, Vittorio Brumotti ha quasi 43 anni ed è fidanzato con Annachiara Zoppas, nata il 15 marzo 1992 a Conegliano Veneto. Annachiara è la figlia di Enrico Zoppas, noto imprenditore e presidente del gruppo San Benedetto. I due si sono conosciuti per caso e Brumotti, attratto da lei, l’ha corteggiata per un lungo periodo di tempo. Alla fine, la giovane ha ceduto alle sue attenzioni e ha accettato di diventare la sua compagna di vita. Hanno annunciato ufficialmente la loro unione sui social media, condividendo la loro felicità con i loro numerosi fan.

In conclusione, Vittorio Brumotti è una figura eclettica che ha saputo affermarsi sia nel mondo dello sport che in quello della televisione. La sua abilità nel bike trials gli ha permesso di ottenere numerosi record e di introdurre un nuovo stile di acrobazie nel ciclismo. La sua carriera televisiva, invece, è stata caratterizzata dalla denuncia di problemi sociali e criminali, dimostrando il suo impegno nel portare alla luce la verità. Nella sua vita privata, Brumotti ha trovato l’amore con Annachiara Zoppas, con cui condivide una storia d’amore solida e duratura.

