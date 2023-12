Wish 2 si fa? Cosa sappiamo sul futuro del film Disney

Disney Animation sta valutando la possibilità di realizzare un sequel del film “Wish”. Dopo il successo del primo capitolo, intitolato “Wish 2”, sembra promettente, ma non sono ancora state fornite informazioni precise sulla data di uscita. “Wish” è una storia originale che si differenzia dagli altri film Disney, che solitamente sono adattamenti di fiabe o leggende preesistenti. Il film racconta la storia di Asha, una coraggiosa ragazza che deve affrontare un re tirannico che ruba i desideri degli abitanti del suo regno utilizzando la magia nera. Alla fine del film, Asha riesce a sconfiggere il re Magnifico e a liberare il suo regno dalla sua tirannia. Nonostante il lieto fine, il film lascia spazio a un possibile sequel, poiché il cattivo rimane intrappolato in uno specchio magico. La decisione di realizzare un sequel dipenderà principalmente dal successo del primo film. Disney Animation afferma che i sequel vengono realizzati solo quando c’è un’idea forte che giustifichi la continuazione della storia. Se “Wish” avrà successo, la possibilità di un sequel diventerà concreta. Per quanto riguarda il cast, nel possibile “Wish 2” dovrebbero tornare la protagonista Asha, interpretata da Ariana DeBose, e la buffa capretta Valentino, doppiata da Alan Tudyk. Inoltre, nel sequel potrebbero essere introdotti nuovi personaggi. Se “Wish 2” verrà realizzato, potrebbe essere disponibile in streaming su Disney+. La piattaforma, che offre contenuti originali Disney, potrebbe essere la casa ideale per il sequel. Tuttavia, al momento non ci sono informazioni precise sul futuro di “Wish 2”, ma i fan del primo film possono sperare in un sequel che continui la storia di Asha e dei suoi amici. Nel frattempo, possiamo goderci il primo film e sperare in un futuro pieno di magia e avventure.

