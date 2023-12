Wish è il nuovo classico di animazione Disney, disponibile al cinema da oggi!

Wish è il 62° classico di animazione Disney che è stato appena rilasciato al cinema. Il film, presentato per la prima volta da Jennifer Lee al D23 Expo del 2022, segue la storia di Asha, una ragazza di diciassette anni che è l’unica a vedere l’oscurità che avvolge il suo regno. Disperata, Asha chiede aiuto alle stelle e il suo desiderio viene esaudito quando un astro caduto le appare come guida nel suo viaggio. Wish utilizza una tecnica di animazione che combina il vecchio stile 2D con il moderno 3D, offrendo anche omaggi ai classici Disney. Il cast del film include Ariana DeBose come voce di Asha, Alan Tudyk come voce di Valentino, Chris Pine come voce del villain Re Magnifico e Angelique Cabral come voce della Regina Amaya. Il film è un musical con una colonna sonora curata da Julia Michaels, con brani come “This Wish”, eseguito da Ariana DeBose. Wish è stato rilasciato in diverse date, tra cui il 22 novembre oltreoceano e il 21 dicembre in Italia. Dopo il passaggio nelle sale, il film sarà disponibile in streaming su Disney+. Il teaser di Wish è stato pubblicato il 27 aprile, offrendo uno sguardo alla trama e ai personaggi del film. In conclusione, Wish promette di essere un emozionante classico Disney con una storia avvincente e una colonna sonora coinvolgente, perfetto per tutta la famiglia. Non vediamo l’ora di immergerci nel magico mondo creato dalla Disney.

