Zendaya fa pulizia su Instagram: l’attrice non segue più nessuno, neanche Tom Holland!

Zendaya ha recentemente sorpreso i suoi follower su Instagram svuotando completamente la sua lista di persone seguite, compreso il collega Tom Holland. Questo gesto sembra indicare che la star di Euphoria sta entrando in una nuova fase della sua carriera, prendendo spunto dalla regina del pop Beyoncé, anche se quest’ultima segue solo suo marito. Il motivo di questa pulizia sociale non è ancora chiaro, ma potrebbe essere una strategia promozionale per i suoi prossimi progetti, tra cui il film sul tennis intitolato “Challengers” e il sequel di “Dune”. Negli ultimi mesi, Zendaya è stata piuttosto silenziosa sui social, probabilmente dedicandosi alla sua famiglia e alla relazione con Tom Holland. Tuttavia, la decisione di smettere di seguire tutti su Instagram, compreso il suo collega, ha sollevato molte domande tra i fan. Si può solo speculare sul motivo di questa scelta, ma potrebbe essere legata a una strategia promozionale per i suoi prossimi progetti cinematografici. Il film sul tennis “Challengers” offre a Zendaya l’opportunità di mettersi alla prova e mostrare nuove abilità recitative, mentre il sequel di “Dune” è molto atteso e le permetterebbe di lavorare su un progetto di grande rilevanza. È interessante notare che Zendaya ha anche smesso di seguire Tom Holland, il che potrebbe indicare una possibile rottura o semplicemente una pausa dai social media. Tuttavia, senza una spiegazione ufficiale, possiamo solo fare congetture. Potrebbe essere che Zendaya voglia concentrarsi di più sulla sua carriera e sulla sua vita privata, dedicando meno tempo ai social media per avere più privacy e concentrazione. In ogni caso, i fan di Zendaya dovranno aspettare per scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni o settimane, seguendo le sue ultime notizie sul suo profilo Instagram ufficiale e aspettando con impazienza i suoi prossimi progetti cinematografici.

