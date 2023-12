Zuleyha scopre notizie su Demir: anticipazioni su Terra Amara del 31 dicembre

Il 31 dicembre si prospetta un’emozionante giornata per i fan della soap opera turca Terra Amara, che si preparano ad assistere a una nuova puntata della serie. Prima di entrare nei dettagli di questa puntata, facciamo un breve riassunto di quanto accaduto nell’episodio precedente.

Nell’ultimo episodio, Fikret viene informato del ritrovamento del corpo di Umit, che sembra essere morta in un incidente stradale. Nel frattempo, Betul è determinata a ottenere il controllo dell’azienda Yaman, ma Ercan nutre dei sospetti su di lei. Fikret, addolorato per la morte di Umit, decide di occuparsi personalmente del suo funerale. Nel frattempo, a Cukurova si diffondono voci su una possibile relazione tra Fikret e Zuleyha, ma Lutfiye e Fekeli decidono di porre fine a queste voci. Il comandante della gendarmeria informa Zuleyha dell’arresto di Cumali per il rapimento di Adnan e rivela che l’uomo non è il padre biologico di Uzum.

Nell’episodio del 31 dicembre, la polizia arriva alla villa per informare Zuleyha che il rapitore è stato arrestato. Si scopre che l’uomo aveva rubato l’identità del vero padre biologico di Uzum e che è morto in carcere. In realtà, colui che si faceva chiamare Cumali era Durmus, che ora si trova in prigione. Nel frattempo, Betul non intende solo ottenere la fortuna degli Yaman, ma vuole mettere le mani anche sulla fortuna di Fekeli. Fekeli parla con suo nipote riguardo alle voci che circolano in città, ma Fikret accetta la proposta dello zio di cambiare casa per evitare i pettegolezzi. Nel frattempo, il detective assunto da Zuleyha rivela che Mehmet Kara ha comprato una parte delle azioni e rivela una sua scoperta: Demir è ancora a Cukurova, sia vivo che morto.

Ora, passiamo a parlare di come vedere in streaming Terra Amara. Poiché la serie va in onda su Canale 5, gli interessati hanno la possibilità di vedere la soap turca anche tramite la piattaforma streaming Mediaset Play. Il servizio consente agli utenti di guardare qualsiasi contenuto in diretta sul sito o tramite app per tablet e smartphone, sia su iOS che su Android. L’unico requisito richiesto è l’iscrizione al servizio, che è completamente gratuita. Una volta effettuato l’accesso, è sufficiente cercare Canale 5 nella sezione Dirette TV e selezionare Terra Amara all’orario stabilito. Inoltre, è possibile recuperare le puntate grazie all’opzione on demand. Dopo aver effettuato l’accesso, basta cercare Terra Amara nella barra di ricerca e selezionare la soap nella sua sezione dedicata, dove sono disponibili tutti gli episodi.

In conclusione, la puntata del 31 dicembre di Terra Amara si preannuncia piena di colpi di scena e rivelazioni. I fan della serie non possono perdere l’opportunità di seguirlo in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Play.

