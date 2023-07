Oroscopo Branko domani, 15 luglio 2023: previsioni Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’oroscopo Branko domani 15 luglio 2023 ci porta a scoprire cosa riserveranno le stelle secondo l’astrologo più conosciuto al mondo nato in Slovenia. Quali saranno i segni più fortunati e quelli meno di questa giornata? Potrete scoprirlo solo leggendo le previsioni per: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Branko domani, 15 luglio 2023:

Bilancia: A lavoro dovrete affrontare una dura prova, ma con la vostra brillantezza la supererete alla grandissima. Attenzione a non spendere troppo in questa giornata. L’amore non si può avere per forza, quindi dovete capire che quando non si può fare più nulla bisogna lasciare andare chi non vuole restare al vostro fianco.

Scorpione: Ottima giornata sul piano lavorativo e le vostre finanze miglioreranno a vista d’occhio, ma anche se andrà bene non mollate la presa e continuate a lavorare duro. Sembra che in amore qualcosa stia cambiando in meglio, non lasciatevi sfuggire questa occasione, potrebbe essere la volta buona.

Sagittario: La settimana lavorativa si chiuderà senza scossoni e quindi tutto resterà nella normalità anche perchè i guadagni non aumentano da un giorno all’altro. In amore dovrete chiarire alcune questioni con il vostro partner, ma dovreste cercare anche di trovare un compromesso veloce per non rovinarvi questo sabato.

Capricorno: La vostra carriera potrebbe subire una svolta positiva, ma prima di prendere alcune decisioni molto importanti prendetevi il giusto tempo per riflettere. L’amore brillerà, sarete in piena sintonia con il partner e forse vi darete da fare con una serata all’insegna della pura follia amorosa.

Acquario: In questa giornata servirà il massimo equilibrio a lavoro per non compromettere alcuni progetti, quindi dovrete mantenere la calma. L’amore è un continuo sali e scendi con il partner che vi porterà a pensare se è ancora il caso di continuare questa relazione sentimentale.

Pesci: Sarete carichi ed energici e questo vi farà tirare fuori il meglio per quanto riguarda il lavoro. Anche l’amore va bene, il vostro rapporto è sempre più solido, ma dovrete ricordarvi di alimentarlo giorno dopo giorno e quindi anche in questo sabato.