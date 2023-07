Oroscopo Branko domani, 17 luglio 2023: previsioni Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’oroscopo Branko domani 17 luglio 2023 ci porta a scoprire cosa riserveranno le stelle secondo l’astrologo più conosciuto al mondo nato in Slovenia. Quali saranno i segni più fortunati e quelli meno di questa giornata? Potrete scoprirlo solo leggendo le previsioni per: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Branko domani, 17 luglio 2023:

Bilancia: La settimana inizierà senza troppi impegni lavorativi e questo vi consentirà di dedicarvi di più alla famiglia e ai vostri cari perchè avrete la mente più libera. In questa giornata potrete anche riallacciare dei rapporti con una persona che non vedete da molto tempo e con la quale in passato avete avuto delle discussioni, sotterrerete l’ascia di guerra.

Scorpione: In questa giornata bisogna essere pratici e guardare in faccia alla realtà sul lavoro. E’ un momento molto delicato e non si possono fare voli con la fantasia, sarete molto arrabbiati e se non riuscirete a calmarvi potrete fare scelte che si riveleranno sbagliate. Il nervosismo si ripercuoterà anche in amore, forse è meglio restare lontano da tutti e provare a calmarsi da soli.

Sagittario: Sarete troppo sicuri di voi e crederete di essere superiori a tutti quelli che vi stanno intorno, questo sarà un atteggiamento molto sbagliato che vi porterà solo ad attirare antipatie, quindi vi servirà un buon bagno di umiltà perchè anche voi avete bisogno degli altri.

Capricorno: Sarete afflitti dall’incertezza e non saprete che decisione prendere per restare sulla retta via, quindi ascoltate i consigli delle persone che vi vogliono bene e soprattutto fate un bel carico di autostima che in questo periodo ne avete proprio bisogno.

Acquario: Si apre una settimana complessa, resa sopportabile grazie al supporto dei vostri amici più cari. Non abbiate paura di condividere i vostri problemi e di cercare supporto da chi vi circonda, soprattutto da una persona speciale.

Pesci: Giornata che si presenterà dura da affrontare, quindi dovete armarvi di pazienza e di grande determinazione per non trovarvi nei guai. Ci sarà un duro confronto con il partner, ma a volte bisogna far rispettare le proprie idee e non sempre piegarsi alla volontà altrui.