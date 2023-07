Oroscopo Branko oggi, 13 luglio 2023: previsioni Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’oroscopo Branko oggi 13 luglio 2023 ci porta a scoprire cosa riserveranno le stelle secondo l’astrologo più conosciuto al mondo nato in Slovenia. Quali saranno i segni più fortunati e quelli meno di questa giornata? Potrete scoprirlo solo leggendo le previsioni per: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Branko oggi, 13 luglio 2023:

Bilancia: Oggi non lavorerete da soli ma in squadra anche con persone esterne e servirà il massimo della vostra esperienza per portare tutto a termine. Finalmente in amore ritorna quella serenità con il partner che mancava da qualche giorno, fate in modo che continui.

Scorpione: Dovete rimboccarvi le maniche a lavoro, non avete tempo di rilassarvi perchè ci sono progetti da terminare prima che arrivino le meritate ferie, forza un ultimo sforzo serve. L’amore potrebbe andare sicuramente meglio perchè siete costretti a capire le esigenze del partner, che è il primo a non avere le idee chiare su quello che cerca, serve tanta pazienza, ma voi ne avete da vendere.

Sagittario: Il lavoro vi può riservare grandi sorprese perchè qualcuno chiederà la vostra collaborazione, ma riflettete bene prima di accettare le proposte che vi arrivano, dietro i facili guadagni promessi spesso si nascondono delle truffe. Vivetevi le gioie che l’amore vi regala oggi e seguite il vostro istinto, lui vi indirizza verso la meta migliore.

Capricorno: Le responsabilità a lavoro aumentano, ma voi che siete amanti delle sfide sapete bene come affrontarle e tutto andrà per il meglio. Dedicate al partner le giuste attenzioni e lo rederete molto felice, perchè è quello che si aspetta da voi.

Acquario: Tutti contano su di voi e sul vostro essere creativi a lavoro e di sicuro non deluderete le attese perchè sapete bene come comportarvi e cosa fare perchè tutto vada per il meglio. Nel campo sentimentale avete bisogno di sentirvi liberi e fare quello che vi pare senza dover dar conto agli altri, allora se è quello che volete davvero chiudete storie che avete in piedi da qualche tempo, non fate soffrire chi vi ama davvero.

Pesci: Avete delle bellissime idee in mente per quanto riguarda il lavoro e allora è il momento di metterle in pratica. Un qualcosa di inaspettato riaccenderà la passione in amore che ultimamente avevate messo da parte e sarà bellissimo.