Oroscopo Branko oggi, 15 luglio 2023: previsioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine

L’oroscopo Branko oggi 15 luglio 2023 ci porta a conoscere cosa dicono gli astri per i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Vedremo cosa ci riservano le stelle secondo l’astrologo sloveno più conosciuto al mondo.

Oroscopo Branko oggi, 15 luglio 2023:

Ariete: Oggi avrete Mercurio dalla vostra parte e questo vi aiuterà nella vita professionale, infatti riuscirete a portare a termine dei lavori iniziati tempo fa. La vita sentimentale invece vi riserva qualche contrattempo, ma è meglio per voi non dargli troppa importanza per non rovinarvi il fine settimana.

Toro: Sentirete l’invidia di chi non sopporta di vedervi felici per i risultati raggiunti sul lavoro, ma non sanno che dietro ci sono stati tanti sacrifici e impegno, quindi non dategli peso, ma anzi allontanate questi individui dalla vostra vita. Anche in amore sarà una giornata favorevole e sarebbe il caso di trascorrere del tempo in assoluto relax con il partner la sera.

Gemelli: Il quadro astrale è tutto dalla vostra parte e vi consentirà di fare passi in avanti nella vita professionale e in quella sentimentale. Godetevi la giornata e rilassatevi allontanando il peso del duro lavoro settimanale magari con una cena in riva al mare con la persona amata.

Cancro: Anche oggi dovete affrontare più di un problema a lavoro, ma come sempre mettete in campo le vostre capacità e la vostra determinazione, il periodo buio a breve passerà. Per fortuna state vivendo un amore passionale e appagante e cercate di difenderlo da tutto e tutti, perchè sapete di avere accanto la persona giusta.

Leone: Avete problemi finanziari da risolvere nel minor tempo possibile e non sapete come fare, magari potete chiedere aiuto a qualche familiare o amico fidato che conoscendovi sa bene che appena tutto sarà risolto ridarete tutto indietro. Anche in amore non è la migliore delle giornate perchè il cuore è in tumulto e non siete più sicuri di quello che volete. Forse è il caso di restare a casa e riflettere.

Vergine: Arrivati a fine settimana non è il caso di tentare nuove avventure professionali, anche se la vostra voglia di migliorarvi vi fa onore. Aspettate che passi l’estate per prendere decisioni in questo campo. Qualche piccola discussione con il partner, ma nulla che non si risolverà nel giro di qualche ora mantenendo la calma.