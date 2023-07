Oroscopo Branko oggi, 15 luglio 2023: previsioni Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’oroscopo Branko oggi 15 luglio 2023 ci porta a scoprire cosa riserveranno le stelle secondo l’astrologo più conosciuto al mondo nato in Slovenia. Quali saranno i segni più fortunati e quelli meno di questa giornata? Potrete scoprirlo solo leggendo le previsioni per: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Branko oggi, 15 luglio 2023:

Bilancia: Il lavoro oggi vi mette a dura prova, ma sapete come affrontare i problemi e risolverete tutto grazie al vostro acume. E’ meglio non darsi alle spese folli e soprattutto cercate di affrontare la realtà in campo sentimentale, l’amore non si può avere se non si è in due a volerlo, quindi lasciate andare chi non vuole più essere al vostro fianco, la vita vi regalerà l’amore vero quando meno ve lo aspettate.

Scorpione: Giornata di grandi soddisfazioni in ambito lavorativo, grazie alla vostra tenacia finalmente anche le finanze saranno in netta ripresa ed è questa la strada giusta da seguire. Anche l’amore va molto meglio rispetto a qualche giorno fa e dovete cogliere le occasioni che si presentano e vivere le emozioni.

Sagittario: Oggi il lavoro non vi regala gioie ma tantomeno dolori, tutto quindi resterà nella normalità anche se il vostro obiettivo era ben altro, ma il vento cambierà. Cercate di restare sereni con il partner e chiarite alcune cose rimaste in sospeso, però con calma per vivervi poi una serata all’insegna del relax.

Capricorno: Proprio oggi potrebbe arrivare la tanto attesa svolta in campo lavorativo, ma cercate di prendervi il giusto tempo per riflettere prima di accettare nuove proposte, godetevi prima il fine settimana, pensate e magari rispondete ad inizio settimana. L’amore brilla, siete in piena sintonia con il partner e siete pronti per una serate di follia e passione.

Acquario: Equilibrio, questa deve essere la parola d’ordine di questo sabato, perchè vi serve per non compromettere alcuni affari lavorativi, ma anche a fare quadrato nella vostra vita sentimentale che ultimamente è fatta di troppi alti e bassi.

Pesci: Quanta energia positiva in questa giornata e tutto filerà liscio in amore e a lavoro, siete pronti per affrontare qualsiasi sfida e poi dedicarvi anima e corpo alla persona amata per un sabato di da ricordare per moltissimo tempo, bravi!