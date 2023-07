Oroscopo Paolo Fox domani, 14 luglio 2023: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine

L’oroscopo Paolo Fox domani 14 luglio 2023, mette in risalto le previsioni per i primi sei segni astrali così da sapere a chi sorrideranno le stelle e chi invece dovrà vivere una giornata più complicata. Scopriamo quindi le previsioni per: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox domani, 14 luglio 2023:

Ariete: Il lavoro andrà affrontato con il massimo impegno, perchè vi ritroverete davanti a spese inaspettate che rovineranno la vostra giornata. In amore sarà la giornata giusta per chiarire qualcosa con il partner, che vi dovrà dare delle spiegazioni. State attenti alla salute, vi state sforzando troppo.

Toro: Il lavoro andrà oltre le vostre aspettative e avrete dei guadagni superiori a quelli che credevate, quindi siatene fieri. Anche l’amore va bene ma in questo caso il merito è della Luna favorevole che entra nel vostro segno e vi renderà più comprensivi verso la persona amata. Cercate solo di non stancarvi troppo.

Gemelli: Grazie alle vostre doti di comunicazioni risolverete un problema a lavoro per voi e per gli altri, il vostro è un talento unico. In amore, è la giornata adatta per risolvere qualche problema sentimentale. In questo momento vi sentite più fiduciosi. Attenzione alla salute in serata potrebbero manifestarsi dolori alle ossa.

Cancro: Il lavoro vi porterà via tantissimo tempo, perchè alcune grane andranno risolte per forza in questa giornata. Nonostante la stanchezza ricordatevi di donare le giuste attenzioni alla persona amata, perchè l’amore non può mai essere messo in secondo piano.

Leone: In questa giornata ci vorrà pochissimo per farvi perdere la pazienza sul posto di lavoro, ma è proprio in questi momenti che dovete tirare fuori il meglio di voi ed evitare discussioni. La vita sentimentale va bene e vivrete al massimo le vostre emozioni senza pensare a chi vi dirà di tirare un pò il freno.

Vergine: Arriveranno nuove proposte di lavoro che probabilmente in futuro non ci saranno e dovrete decidere se rischiare o rimanere dove siete con un guadagno più basso ma sicuro, riflettete bene. In amore, è un’altra giornata interessante per parlare.