Oroscopo Paolo Fox domani, 14 luglio 2023: previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’oroscopo Paolo Fox domani 14 luglio 2023 ci porta a scoprire cosa hanno in serbo gli astri per i segni: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Chi sarà un segno fortunato e chi invece dovrà fare i conti con delle difficoltà? Lo scopriremo insieme di seguito.

Oroscopo Paolo Fox domani, 14 luglio 2023:

Bilancia: Buone notizie arriveranno in ambito lavorativo e grazie a queste riuscirete a superare anche qualche piccolo problema economico che si è presentato negli ultimi giorni. In amore la Luna è favorevole, ma non si possono escludere piccoli momenti di disagio con il partner che comunque si risolveranno in breve tempo.

Scorpione: Giornata abbastanza difficile sotto tutti i punti di vista. Il lavoro non porta i guadagni sperati e quindi bisogna fare massima attenzione alle spese, meglio evitare quelle superflue, ma anche in amore la situazione non sarà delle migliori, perchè dovrete affrontare alcuni problemi con il partner e chi ha chiuso una storia da poco tempo deve rialzarsi e guardare con ottimismo al futuro.

Sagittario: A lavoro riuscirete a risolvere un problema importante e chiudere la giornata nel migliore dei modi, dove dovete risolvere dei problemi grandi è in campo sentimentale, perchè i dubbi vi attanagliano e non sapete se portare avanti una relazione o mettere un punto, in entrambe le situazioni dovrete trovare una soluzione nel minor tempo possibile e questo vi mette ansia.

Capricorno: In amore è un momento positivo per coloro che vogliono rimettersi in gioco. In campo lavorativo, se avete un progetto in mente, è ora di farvi valere. Se aspettavate una conferma potrebbe arrivare a breve. Per il bene della vostra salute, fate le cose con calma e riposatevi di più.

Acquario: Se a lavoro non tutto gira come vorreste è inutile inveire verso gli altri, forse è meglio capire gli errori commessi e cercare di risolverli. In amore, in questi giorni siete fin troppo polemici e la vostra relazione ne risente, infatti sentite il partner più distante ma la colpa è solo la vostra.

Pesci: La Luna sarà in opposizione e questo vuol dire che dovrete essere cauti in tutto ciò che vi riguarda. Sul lavoro forse è arrivato il momento di cambiare alcune strategie, mentre in amore se una relazione è ormai compromessa seriamente difficilmente potrà essere recuperata, fatevene una ragione.