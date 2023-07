Oroscopo Paolo Fox domani, 16 luglio 2023: previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’oroscopo Paolo Fox domani 16 luglio 2023 ci porta a scoprire cosa hanno in serbo gli astri per i segni: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Chi sarà un segno fortunato e chi invece dovrà fare i conti con delle difficoltà? Lo scopriremo insieme di seguito.

Oroscopo Paolo Fox domani, 16 luglio 2023:

Bilancia: Il romanticismo e la passione saranno al centro della vostra attenzione in questa domenica. Dovreste approfittare di una certa energia positiva che vi concederanno gli astri per godervi momenti di intimità e complicità con il vostro partner, tenendo lontano i pensieri lavorativi.

Scorpione: Per mantenere vivo l’interesse nelle relazioni amorose non deve mai mancare qualcosa di nuovo da sperimentare ed è proprio quello che potreste fare in questa giornata e vedrete che la situazione migliorerà. Dovreste fare attenzione a non esagerare a tavola e magari lasciarvi del tempo per una bella corsetta mattutina.

Sagittario: Questa domenica dovreste essere aperti mentalmente e conoscere nuove persone, avete bisogno di allargare la vostra cerchia di conoscenze, che potrebbe servirvi anche per ritrovare una certa serenità persa nell’ultimo periodo. Lasciatevi andare alle emozioni ed impegnatevi in qualcosa che vi rilassa e vi da pace.

Capricorno: Dovrete dare maggiore stabilità al vostro partner, magari mettendo le basi per un progetto da compiere insieme nel prossimo futuro, non si può sempre rimandare. La fiducia e il supporto reciproco faranno il resto e vedrete che riscoppierà anche la passione.

Acquario: Potreste sentire la necessità di libertà e indipendenza nella relazione di coppia. Se un rapporto vi va ormai stretto dovreste parlarne con la persona che avete accanto e trovare una soluzione definitiva, è da un bel pò di tempo che insieme non siete felici.

Pesci: Tutto ciò che chiederete a questa domenica è di trascorrere del tempo in tutta serenità con il partner e dimostrargli tutto l’amore che provate, stando al suo fianco anche se potrebbe avere dei momenti non proprio esaltanti.