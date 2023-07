Oroscopo Paolo Fox oggi, 12 luglio 2023: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine

L’oroscopo Paolo Fox oggi 12 luglio 2023, mette in risalto le previsioni per i primi sei segni astrali così da sapere a chi sorrideranno le stelle e chi invece dovrà vivere una giornata più complicata. Scopriamo quindi le previsioni per: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 12 luglio 2023:

Ariete: Oggi si parte bene perchè sul lavoro può nascere una situazione molto importante in vista del prossimo futuro, grazie a Venere e Marte che sono favorevoli. Non trascurate la vita sentimentale nella quale potrete fare grandi cose con il partner. Qualche piccolo fastidio fisico si presenterà a fine giornata, ma sono piccoli dolori muscolari dovuti allo stress.

Toro: Il lavoro migliora giorno dopo giorno e sarà così anche oggi, purtroppo la stessa cosa non si può dire per quanto riguarda la sfera sentimentale, perchè la vostra storia d’amore va avanti tra un continuo tira e molla, o ritrovate una certa serenità o dovete fare una scelta anche dolorosa, ma per il vostro bene.

Gemelli: Trascorrerete una giornata allegra, in compagnia di persone gradevoli. Sul lavoro se c’è un accordo che è rimasto in sospeso, oggi potete concluderlo. Preparatevi agli straordinari, perchè il personale manca a causa di chi già è in ferie, ma poi arriverà anche il vostro turno. In serata arriverà un pò di nervosismo dovuto allo stress, ma riuscirete a gestirlo.

Cancro: Non siete contenti della vostra situazione lavorativa perchè credete di meritare di più e potrebbero nascere delle discussioni con qualche superiore. Buona giornata per chi è single, apritevi a nuove conoscenze che potete finalmente riscattarvi da recenti delusioni. Ricordatevi di curare di più l’alimentazione, ultimamente state esagerando con il cibo spazzatura.

Leone: Oggi non sarà una giornata facile a lavoro perchè avete voglia di cambiamento e siete nervosi, ma questo non è proprio il momento di prendere decisioni affrettate. Il amore inizia una lenta ripresa nei rapporti con il partner grazie a Venere che entra nel vostro segno e vi rende più comprensivi. Cercate in serata di staccare un pò la spina dallo stress.

Vergine: Sul lavoro riceverete le soddisfazioni che aspettavate da tempo ed in amore avrete un chiarimento con il partner con toni assolutamente pacati, ma che chiarirà tante cose nella vostra relazione. Occhio alla salute!