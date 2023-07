Oroscopo Paolo Fox oggi, 12 luglio 2023: previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’oroscopo Paolo Fox oggi 12 luglio 2023 ci porta a scoprire cosa hanno in serbo gli astri per i segni: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Chi sarà un segno fortunato e chi invece dovrà fare i conti con delle difficoltà? Lo scopriremo insieme di seguito.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 12 luglio 2023:

Bilancia: Coloro che hanno un rapporto di coppia burrascoso oggi potrebbe prendere una decisione drastica, invece chi è felice con il proprio partner penserà ad alcuni accorgimenti per migliorare il futuro. Sul lavoro siete molto ansiosi perchè le finanze non sono quelle che vi aspettavate, ma con il massimo impegno tutto tornerà a brillare, non demordete!

Scorpione: Sul lavoro potrebbe esserci qualche disagio, fate attenzione alle parole di troppo che possono costarvi care. Problemi di cuore si fanno vivi, perchè forse state capendo che la vostra relazione sentimentale è arrivata ai titoli di coda ma non avete il coraggio di chiuderla, prendetevi qualche giorno per riflettere attentamente su questo aspetto.

Sagittario: Sul lavoro non tutta fila per il verso giusto, ma è il prezzo da pagare per un futuro migliore in questo ambito. Qualcosa di importante può accadere in amore, presto avrete una sorpresa inaspettata, dovete solo avere pazienza. La salute rispetto ai giorni scorsi va molto meglio ed è un ottimo segnale.

Capricorno: Il lavoro vi riserverà qualche agitazione di troppo, ma è nel complesso che dovete ritrovare una serenità che vi manca da un pò di tempo. Lasciate il passato alle spalle e cercate di godervi il presente in amore, le emozioni vanno vissute non soppresse. Cacciate via lo stress con una serata piacevole in dolce compagnia.

Acquario: Il lavoro oggi andrà meglio durante il pomeriggio, mentre in amore avete qualche questione da risolvere con il partner e non volete più rinviare. L’ansia è tanta, ma dovete calmarvi perchè a breve arriveranno le meritate ferie e potrete finalmente rilassarvi.

Pesci: oggi Marte è in opposizione e qualcuno potrebbe farvi perdere la pazienza, quindi fate attenzione alle persone che vi circondano soprattutto quelle dei Gemelli e dell’Ariete. Vorreste cambiare qualcosa a lavoro, ma non è questo il momento per prendere le decisioni, rinviate tutto a settembre, per ora cercate di non stancarvi troppo.