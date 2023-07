Oroscopo Paolo Fox oggi, 14 luglio 2023: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine

L’oroscopo Paolo Fox oggi 14 luglio 2023, mette in risalto le previsioni per i primi sei segni astrali così da sapere a chi sorrideranno le stelle e chi invece dovrà vivere una giornata più complicata. Scopriamo quindi le previsioni per: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 14 luglio 2023:

Ariete: La giornata non sarà delle migliori oggi, perchè spese impreviste vi rendono nervoso ma comunque bisogna affrontarle e per questo a lavoro dovete dare ancora di più del solito. Da qualche giorno volete chiedere delle spiegazioni al partner e questa sarà la giornata giusta per farlo e per capire alcune cose sulla vostra relazione. Un occhio dovete darlo alla vostra salute, state mettendo il fisico a dura prova.

Toro: La Luna è nel vostro segno e questo significa che tutto andrà per il verso giusto. Il lavoro darà soddisfazioni inaspettate e grossi guadagni, mentre in amore siete in perfetta sintonia con il partner e la serata la trascorrete all’insegna del romanticismo. State solo attenti a non stancarvi più del dovuto.

Gemelli: Un problema lavorativo sarà risolto da voi che grazie al vostro essere in gamba toglierete dai guai anche i colleghi, perchè il vostro talento è superiore a quello degli altri. Dovete risolvere qualche problemino in amore ma anche in questo caso tutto si risolverà facilmente, basta una semplice chiacchierata. Il fisico sta risentendo della stanchezza dell’ultimo periodo e qualche dolorino si farà vivo a fine giornata.

Cancro: Siete costretti agli straordinari a lavoro per risolvere dei problemi che si presentano e non possono essere rinviati, questo vi terrà lontani dalla persona amata, ma nonostante il grande stress dovete comunque dedicargli del tempo in serata e farà bene anche a voi distrarvi e trascorrere una serata in totale relax.

Leone: Siete abbastanza nervosi sul lavoro e potete rischiare di perdere la pazienza facilmente, ma è proprio quello che non serve in questo momento, quindi fate ricorso alla vostra saggezza ed evitare discussioni che non portano a nulla di buono. Molto meglio in amore dove vi sentite appagati e con la voglia di godere delle attenzioni del vostro partner per trascorrere del tempo senza pensare ad altro che a lui.

Vergine: Giornata fondamentale per il vostro futuro lavorativo, perchè ci sono delle nuove proposte in arrivo ma c’è il dubbio se rischiare o meno in questo periodo, cercate di riflettere bene prima di dare una risposta. In amore ci sarà un bel confronto con il partner su progetti futuri.