Oroscopo Paolo Fox oggi, 14 luglio 2023: previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’oroscopo Paolo Fox oggi 14 luglio 2023 ci porta a scoprire cosa hanno in serbo gli astri per i segni: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Chi sarà un segno fortunato e chi invece dovrà fare i conti con delle difficoltà? Lo scopriremo insieme di seguito.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 14 luglio 2023:

Bilancia: Nei giorni scorsi si sono presentati alcuni problemi economici dovuti a spese improvvise, ma grazie ad una soddisfazione sul lavoro ed un guadagno extra tutto tornerà nella normalità. La Luna oggi è favorevole ed in amore sarete abbastanza tranquilli tranne qualche momento di tensione con il partner che però verrà risolto in poco tempo.

Scorpione: Oggi è un giorno che non passerà alla storia per essere il migliore della vostra vita. Il lavoro ultimamente non vi sta regalando le soddisfazioni che vi aspettate e siete costretti a rinunciare a qualche spesa e anche l’amore non vi sorride, avete da risolvere una questione in sospeso con il partner, mentre chi ha da poco chiuso una storia sarà colmo di malinconia.

Sagittario: L’inizio giornata non sarà dei migliori perchè si presenta un problema a lavoro, ma grazie alle vostre capacità riuscirete a risolverlo, mentre in amore i problemi sono più grossi, non sapete più cosa volete davvero e vi state ponendo delle domande sul futuro della vostra relazione amorosa, domanda alle quali dovete dare una risposta in breve tempo.

Capricorno: E’ la giornata giusta per rimettervi in gioco in amore, quindi non restate chiusi in casa e vivetevi le emozioni. A lavoro fate valere una vostra idea senza il timore di vederla bocciata, magari è proprio quella giusta per dare una svolta positiva alla vita.

Acquario: Ci sono problemi a lavoro dovuti anche a vostri errori, quindi invece di scaricare la colpa sugli altri è meglio riflettere su cosa non è andato per il verso giusto e cercare di rimediare. Lo stress ve lo portate dietro anche in campo sentimentale e siete nervosi nei confronti della persona amata, che deve subire i vostri sbalzi d’umore, datevi una calmata.

Pesci: Luna in opposizione oggi, quindi meglio essere cauti e non cercare soluzioni o lanciarsi in discussioni, in questo momento serve molta perseveranza. I prossimi giorni saranno sicuramente migliori. In amore non provate a salvare quello che non si può, quindi se una persona non gode più della vostra fiducia lasciatela andare.