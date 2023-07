Oroscopo Paolo Fox oggi, 16 luglio 2023: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine

L’oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2023, mette in risalto le previsioni per i primi sei segni astrali così da sapere a chi sorrideranno le stelle e chi invece dovrà vivere una giornata più complicata. Scopriamo quindi le previsioni per: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 16 luglio 2023:

Ariete: Nei giorni scorsi ci sono stati alcuni problemi con il partner e questa è la giornata giusta per appianarli confrontandovi con pacatezza mettendo in risalto il grande amore che vi lega. Basteranno poche parole per ritrovare l’armonia di coppia e poi potete insieme godervi la domenica senza stress ma solo avvolti da grande complicità.

Toro: Il vostro rapporto di coppia è più saldo che mai e non perderete tempo anche oggi per confermarlo al mondo intero, infatti la voglia di trascorrere del tempo con il partner è l’unica cosa che volete, ma dovete anche imparare ad ascoltarlo di più, perchè spesso il vostro carattere dominante lo fa sentire un pò in secondo piano, quindi dimostrategli che non è così.

Gemelli: Giornata da dedicare a qualcosa che possa rafforzare il rapporto con il vostro partner, sarebbe opportuno sorprenderlo con qualcosa di speciale perchè lo merita e ne sarete felici anche voi quando vedrete i suoi occhi brillare, sapete che è la vostra oasi felice e per questo dovete tenervela stretta. Non stressatevi e cercate di lasciare i problemi quotidiani a casa almeno per oggi.

Cancro: Domenica che volete trascorrere in famiglia con i vostri cari, il miglior rifugio che esiste al mondo, quindi dedicate tutte le vostre attenzioni a loro, perchè la famiglia è sacra. Questo servirà anche per il vostro benessere psicofisico in vista della prossima settimana lavorativa, che sarà ancora una volta molto impegnativa.

Leone: Sarà il giorno giusto per scappare via dalla vita quotidiana e trascorrere del tempo felicemente con il partner, è una cosa che serve ad entrambi che nell’ultimo periodo avete dovuto affrontare diversi problemi personali. Oggi gli astri sono dalla vostra parte, quindi approfittatene e lasciatevi andare al romanticismo e alla passione.

Vergine: Il partner vorrebbe comunicarvi qualcosa da tempo ma il vostro essere sempre con la testa altrove a causa del lavoro non gli date mai il tempo di esprimersi, bene lo potete fare oggi ascoltandolo con attenzione e dedicargli le attenzioni che merita, poi insieme potete godervi questo giorno di riposo.