Oroscopo Paolo Fox oggi, 16 luglio 2023: previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2023 ci porta a scoprire cosa hanno in serbo gli astri per i segni: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Chi sarà un segno fortunato e chi invece dovrà fare i conti con delle difficoltà? Lo scopriremo insieme di seguito.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 16 luglio 2023:

Bilancia: Il romanticismo e la passione saranno le uniche cose che cercate oggi. Dovete approfittare dell’energia positiva che vi regalano gli astri per godervi momenti di intimità e complicità con il vostro partner, tenendo lontano i pensieri lavorativi.

Scorpione: Le relazioni d’amore vanno mantenute vive e sempre con un pizzico di novità, per questo la miglior cosa da fare oggi è quella di sperimentare con il partner qualcosa di nuovo, qualcosa di avventuroso e poi passionale per risvegliare i vostri sensi e la situazione migliorerà. Cercate solo di stare attenti all’alimentazione che nell’ultimo periodo avete davvero esagerato, è indicata una corsetta di primo mattino per rilassare la mente e fa bene anche al fisico.

Sagittario: Oggi dovete aprire la vostra mente e mettere da parte la timidezza per conoscere nuove persone, perchè avete bisogno di allontanarvi dalla solita routine ed allargare la cerchia di conoscenze, vi servirà per ritrovare la serenità di cui avete bisogno. Lasciatevi andare alle emozioni ed impegnatevi in qualcosa che vi rilassa e vi da pace.

Capricorno: Il partner vi chiede di dare qualcosa in più nel rapporto, magari porre le basi per un futuro insieme, quindi se siete sicuri di avere la persona giusta accanto è questo il momento per dimostrarglielo. La fiducia e il supporto reciproco faranno il resto e vedrete che riscoppierà anche la passione.

Acquario: Vi sentite sempre più stretti nel rapporto di coppia, avete bisogno dei vostri spazi e della libertà, allora parlate chiaro con la persona che avete accanto e se non siete più felici ditelo chiaramente, non siete obbligati a vivere una storia che ormai non vi appartiene più.

Pesci: Tutto ciò che chiedete a questa giornata è di trascorrere del tempo in tutta serenità con il partner e dimostrargli tutto l’amore che provate, stando al suo fianco anche se può avere dei momenti non proprio dei migliori.