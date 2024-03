Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 12 Marzo: Maria non si lascerà fermare!

Il prossimo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda domani 12 Marzo 2024, promette emozioni e colpi di scena. Maria, dopo il rifiuto di Vito di partecipare all’intervista, decide di affrontare da sola l’occasione, supportata dall’incoraggiamento di Irene e Clara. Nonostante l’assenza del fidanzato, Maria si prepara a rispondere a tutte le domande, dimostrando grande coraggio e determinazione.

Nel frattempo, Matilde inizia a sospettare che Marta Guarnieri possa ancora provare sentimenti per Vittorio, il suo ex compagno. Marta, dopo aver realizzato di amare ancora Vittorio, decide di lasciare temporaneamente Milano per chiarirsi le idee. Tuttavia, il suo ritorno è imminente in occasione dell’inaugurazione della casa-famiglia su cui ha lavorato instancabilmente. Umberto, il padre di Marta, si troverà a discutere con Matilde riguardo al legame tra la figlia e Vittorio, confermando i dubbi della Frigerio.

Nel frattempo, Elvira si trova in difficoltà dopo aver perso la spilla ricevuta in regalo da Giuditta. Chiede aiuto a Salvo nella speranza di ritrovarla, ma la situazione si complica quando Tullio viene a conoscenza del fatto. Rosa, dall’altra parte, si trova indecisa su come agire dopo il consiglio di Marcello di rivelare la sua reale occupazione alla madre, anziché continuare a mentire su di essa. Il dilemma morale di Rosa si intensifica mentre si trova a dover decidere se rivelare o meno la verità a Wanda, sua madre.

La soap opera Il Paradiso delle Signore continua a tenere alta l’attenzione del pubblico con le sue trame avvincenti e i personaggi ben caratterizzati. La storia di Maria e Vito, Marta e Vittorio, Elvira e la sua spilla, e Rosa e il suo segreto alla madre promettono nuovi sviluppi e colpi di scena nell’episodio in arrivo. Resta quindi connessi per non perdervi le ultime novità dal Paradiso delle Signore.

