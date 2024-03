Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20 Marzo 2024: nuovi amori

Le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda domani 20 Marzo 2024, promettono momenti intensi e pieni di colpi di scena. Matteo si trova tormentato dalla colpa per aver ingannato suo fratello, nonostante gli sforzi di Portelli per fermarlo. Tuttavia, un accordo con Umberto gli impedisce di agire liberamente. Il tradimento lo porta vicino a Maria, culminando in un bacio inaspettato tra di loro.

Matteo si trova a dover gestire Vittorio e Marcello sotto il suo controllo, mentre Barbieri è sempre più convinto dell’affare con Hofer. Umberto sembra avere la situazione sotto controllo, ma Matteo è pervaso dal senso di colpa per il tradimento. Nel tentativo di scoraggiare suo fratello senza rivelare la verità, si rivolge a Maria per trovare conforto, finendo per baciare la ragazza.

Adelaide cerca di riconquistare il cuore di Marcello e confessa di non poter accettare di vederlo con un’altra donna. Tancredi non ha ancora perso la speranza di riconquistare Matilde, credendo che Marta possa giocare un ruolo importante in questa vicenda. Nel frattempo, Marta si impegna a aiutare Rita, una delle ragazze della casa-famiglia, prendendo decisioni significative per il loro futuro.

Al Paradiso, si prepara la presentazione delle nuove collezioni con Rosa come volto della collezione femminile e Marcello per quella maschile. Durante lo sfilata, scintille e tensioni si sprigionano sul palco, attirando l’attenzione di tutti i presenti.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore promettono emozioni forti e svolte inaspettate, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso per scoprire cosa riserverà il prossimo episodio.

