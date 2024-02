Anticipazioni La Promessa 12 Febbraio 2024: Salvador contro Lope

Nell’episodio de La Promessa in onda il 12 febbraio 2024, Salvador perde completamente la calma a causa delle insistenze di Maria. Stanco di essere coinvolto in situazioni difficili con la Fernandez, si confida con il suo amico Lope, ritenendolo responsabile di questa complicata situazione. L’ex soldato rimane furioso con Lope e lo esorta a rivelare la verità a Maria. Nel frattempo, Maria si trova con il cuore spezzato poiché Salvador rifiuta categoricamente qualsiasi coinvolgimento con lei e respinge le sue proposte di matrimonio. Salvador è traumatizzato dagli orrori della guerra e sposarsi è l’ultima cosa a cui pensa. Questa situazione devastante costringe Maria a rivedere tutti i suoi progetti per il futuro.

Salvador è esausto delle continue pressioni da parte di Maria. Nonostante abbiano discusso del matrimonio prima della sua partenza, è irritato dal fatto che la ragazza continui a riflettere su questa questione senza comprendere la sua attuale situazione. La sua frustrazione aumenta quando scopre che Lope ha ingannato Maria, facendole credere di essere stato lui a regalarle il carillon e l’anello. Salvador spingerà Lope a confessare la verità alla giovane nella speranza di risolvere questa complicata situazione.

Un momento cruciale della trama si concentra su Maria e Lope. Lope si troverà costretto a rivelare la verità a Maria, ma sarà un momento estremamente difficile per lui. Dovrà ammettere di averle mentito e, soprattutto, esprimere i profondi sentimenti che prova per lei. Resta da vedere se il cuoco riuscirà a gestire questa delicata confessione senza compromettere l’amicizia con Maria o se rischierà di mettere tutto in pericolo.

Nell’ultima puntata de La Promessa, Salvador ha manifestato improvvisi cambiamenti d’umore a causa del suo ritorno dalla guerra. Questa situazione mette a dura prova Maria, che esprime la sua preoccupazione per il fatto che non riconosce più Salvador da quando è tornato. Nel frattempo, il capitano Lorenzo De La Mata sospetta che un domestico li abbia visti insieme e decide di avviare un’indagine per interrogarli. Parallelamente, Jana chiede a Pia di aiutarla nella ricerca della sua casa d’infanzia, ma Pia rifiuta l’invito. La trama si complica, lasciando spazio a nuovi sviluppi e tensioni tra i personaggi.

