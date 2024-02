Anticipazioni La Promessa 19 Febbraio: è il momento di seguire i propri sogni

Nella prossima puntata de La Promessa, in onda domani 19 Febbraio, vedremo Manuel prendere una decisione cruciale per il suo futuro. Stanco di combattere con Jimena e deluso dalla sua relazione con Jana, il giovane accetta la proposta di Don Pedro di seguirlo in Italia per dedicarsi al suo progetto sugli aeroplani. La permanenza di Manuel a La Promessa si trasforma in un vero e proprio supplizio, poiché si trova in una situazione senza via d’uscita. Deve sopportare i ricatti di Jimena e fingere di essere felice accanto alla moglie, mentre i suoi sentimenti per Jana diventano sempre più intensi. Don Pedro diventa il catalizzatore dei sogni di Manuel, offrendogli un’alternativa alla sua vita insostenibile.

Con l’arrivo di Don Pedro alla tenuta, Manuel trova finalmente qualcuno con cui condividere la passione per gli aerei e il volo. Il marchese decide quindi di accettare la proposta del marchese di seguirlo in Italia, lontano dalle vicissitudini familiari e dagli scandali che lo circondano. Tuttavia, comunicare la sua partenza alla famiglia non sarà facile, soprattutto considerando la reazione negativa di Jimena. La tensione alla tenuta aumenta, complicando le cose anche per Martina, che cerca di ottenere il perdono da Beatriz. Quest’ultima, però, è determinata a rovinare la vita di Martina e trova sostegno in Jimena.

La presenza di Don Pedro sembra portare un po’ di pace nella vita tormentata di Manuel, offrendogli la possibilità di vivere la sua passione per l’aviazione lontano dai problemi familiari. La decisione di accettare l’offerta del marchese di seguirlo in Italia per partecipare al suo progetto rappresenta una svolta nella vita di Manuel, che si prepara a lasciare La Promessa e affrontare un nuovo capitolo. Tuttavia, la reazione di Jimena alla notizia della sua partenza mette a rischio la tranquillità della tenuta e delle persone che vi abitano.

In conclusione, la prossima puntata de La Promessa promette momenti intensi e decisioni cruciali per i personaggi principali. Manuel dovrà affrontare le conseguenze della sua scelta di seguire Don Pedro in Italia, mentre la tensione alla tenuta raggiunge livelli insostenibili. Sarà interessante vedere come si evolveranno le relazioni tra i vari personaggi e come la trama si svilupperà nei prossimi episodi.

