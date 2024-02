Anticipazioni La Promessa 21 Febbraio 2024: il momento di nuovi addii

Il prossimo episodio de La Promessa, in onda domani su Canale 5, vedrà Catalina sospettare delle intenzioni di Don Lorenzo dopo dei complimenti inaspettati. La ragazza discute la questione con suo fratello Manuel, il quale annuncia la sua decisione di trasferirsi in Italia per allontanarsi da Jimena, sua moglie. Nel frattempo, Simona e Candela accolgono con entusiasmo un nuovo insegnante nella tenuta.

Catalina è sconvolta dai complimenti di Don Lorenzo sulle sue capacità gestionali, considerando le precedenti convinzioni del padre di Curro sulla sua idoneità. La ragazza è scettica sul cambio di atteggiamento del conte e cercherà di capire le sue reali intenzioni, chiedendo aiuto a Manuel per far luce sulla situazione.

Manuel condivide le preoccupazioni di Catalina riguardo a Don Lorenzo e rivela il suo desiderio di trasferirsi a Milano per sfuggire ai problemi causati da Jimena. Catalina, pur provando tristezza per la partenza di suo fratello, apprezza il legame speciale che li unisce e la comprensione reciproca che li ha sempre contraddistinti.

Di fronte alle difficoltà nel ruolo di insegnanti per Simona e Candela, Don Romulo e Mauro decidono di assumere un vero maestro culinario nella tenuta. Questa novità crea aspettative elevate per le due amiche, che ora attendono con trepidazione l’arrivo del nuovo insegnante per migliorare le loro abilità culinarie. La prospettiva di apprendere da un professionista promette di arricchire ulteriormente la loro esperienza e offrire nuove opportunità.

In conclusione, il prossimo episodio de La Promessa si concentrerà sulle tensioni tra Catalina e Don Lorenzo, sul trasferimento di Manuel in Italia e sull’arrivo del nuovo insegnante nella tenuta. Gli spettatori potranno vivere momenti intensi e avvincenti, seguendo le vicende dei personaggi principali e le loro evoluzioni emotive e relazionali. Non resta che sintonizzarsi per scoprire come si evolveranno le situazioni e quali nuovi sviluppi porteranno nella storia.

