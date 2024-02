Anticipazioni La Promessa 28 Febbraio 2024: Don Lorenzo riuscirà nel suo intento?

Nella prossima puntata de La Promessa, in onda il 28 Febbraio 2024, assisteremo a un momento cruciale per Catalina. La ragazza sarà costretta a prendere in considerazione un consiglio offertole da Don Lorenzo, il quale la convincerà a cedere la firma dei nuovi contratti di locazione a qualcun altro, permettendole così di partire insieme al padre per raggiungere Cruz in sanatorio. Il comportamento di Don Lorenzo sembra avere lo scopo di guadagnarsi la fiducia di Catalina e ottenere informazioni importanti sugli affari della famiglia Lujàn. Catalina, influenzata dal conte, decide di delegare i suoi compiti, ma potrebbe presto nutrire dei dubbi riguardo alla sua decisione.

Nel frattempo, Don Lorenzo è all’oscuro del fatto che Jana sia il testimone del bacio con Elisa e si mette alla ricerca del misterioso “guardone”. Ignaro che sia suo figlio Curro a conoscere la verità, il conte si prepara ad affrontare il giovane per chiarire la situazione. Tuttavia, la trama si complica ulteriormente quando si scopre che Jana ha confessato tutto a Curro e che altri potrebbero essere a conoscenza del segreto. La tensione si fa palpabile e nuovi intrecci nel destino dei personaggi sono in agguato.

La prossima puntata de La Promessa promette quindi colpi di scena e momenti cruciali per i protagonisti. Catalina dovrà affrontare le conseguenze delle sue scelte, mentre Don Lorenzo si troverà di fronte a una situazione che potrebbe compromettere la sua reputazione. Con nuovi personaggi che entrano in gioco e segreti pronti a essere svelati, gli spettatori saranno sicuramente colti di sorpresa e tenuti con il fiato sospeso fino all’ultima scena.

Nonostante le difficoltà e le tensioni che caratterizzano la trama, il fascino e l’intrigo de La Promessa continuano a catturare l’attenzione del pubblico, che non vede l’ora di scoprire cosa riserverà il destino ai personaggi. Con una storia avvincente e personaggi ben definiti, la soap opera promette emozioni forti e momenti indimenticabili per tutti gli appassionati. Resta solo da attendere con trepidazione la prossima puntata per scoprire cosa riserverà il futuro ai protagonisti de La Promessa.

