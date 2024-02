Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: dal 26 Febbraio al 1 Marzo 2024

Il Paradiso delle Signore è una delle soap opera più seguite in Italia e le anticipazioni della settimana dal 26 Febbraio al 1 Marzo promettono emozioni intense per i suoi fan. Ogni giorno porta nuovi sviluppi nelle vite dei personaggi principali, offrendo colpi di scena e momenti di grande tensione.

Nella puntata del 26 Febbraio, Irene riceve una proposta lavorativa da Leonardo, mentre Alfredo spera nell’aiuto di Marcello per il suo progetto imprenditoriale. Rosa cerca di rendere felice Delia, che è triste per il compleanno lontano dalla famiglia. Marta comunica a Vittorio e Matilde la fine della sua relazione con Tom, suscitando l’insofferenza di Matilde. Nel frattempo, Ciro scopre che sua figlia non si sposerà più e Vito si sfoga con Alfredo sulla fine della sua relazione con Maria.

Il 27 Febbraio, Matilde offre un’idea brillante per il progetto sulla casa-famiglia, avvicinandosi a Vittorio nonostante la gelosia verso Marta. Marta si rende conto dei suoi veri sentimenti per Conti mentre lavorano insieme. La rabbia di Ciro per le nozze saltate provoca una lite in famiglia e Umberto complotta contro Barbieri. Irene decide di collaborare con Leonardo ma esita a parlarne al suo geloso fidanzato.

Il 28 Febbraio, Umberto riceve buone notizie sull’imprenditore Hofer e Alfredo e Clara vivono un momento significativo nel loro legame. La collaborazione tra Irene e Crespi diventa intensa mentre Ciro accusa la moglie Concetta di supportare una situazione che lui considera una follia. Concetta, arrabbiata, prende una decisione inaspettata e decisa.

Il 29 Febbraio, Rosa organizza una festa per il compleanno di Delia mentre Marta fatica a godersi l’asta di beneficenza a causa della presenza affettuosa di Matilde e Vittorio. Ciro e Concetta sono coinvolti in una guerra aperta mentre Irene continua a mantenere il silenzio sulla sua collaborazione con Leonardo, rischiando di scatenare l’ira di Alfredo se dovesse scoprirlo autonomamente.

Infine, nella puntata del 1 Marzo, Umberto cerca di distruggere Marcello sfruttando le risorse offerte da Hofer. Marta, realizzando di provare ancora sentimenti per Conti, decide di allontanarsi. La scoperta di Alfredo sulla collaborazione tra Irene e Leonardo mette in pericolo la loro storia d’amore.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore promettono colpi di scena, tradimenti e passioni in una trama avvincente che tiene incollati alla tv i suoi numerosi fan.

