Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: dall’11 al 15 Marzo 2024

Il Paradiso delle Signore è una serie televisiva molto amata dal pubblico italiano, con puntate ricche di colpi di scena e intrighi che tengono incollati gli spettatori ai loro schermi. Nell’episodio del 11 Marzo, Matteo Portelli si trova in una situazione difficile, costretto a tradire il fratellastro Marcello Barbieri per mantenere un impegno con Umberto Guarnieri. Nel frattempo, Maria Puglisi riceve una proposta per un’intervista con il suo ex fidanzato Vito, ma quest’ultimo sembra mostrare una certa titubanza. Intanto, Roberto desidera festeggiare il suo compleanno con Mario, ma quest’ultimo non vuole essere visto in pubblico con lui. Nel frattempo, Elvira perde una spilla preziosa regalatale dalla madre di Tullio, causando disperazione.

Nell’episodio del 12 Marzo, Marta Guarnieri e Adelaide di Sant’Erasmo si preparano per il ritorno a Milano in vista dell’inaugurazione della casa-famiglia. Matilde Frigerio si trova a confrontarsi con la gelosia quando ascolta una conversazione tra Umberto Guarnieri riguardante il rapporto tra Marta e Vittorio Conti. Nel frattempo, Elvira cerca disperatamente la spilla persa di Giuditta, mentre il fidanzato Tullio fa una scoperta scioccante che lo fa reagire con rabbia. Vito rifiuta di concedere un’intervista con la sua ex Maria, che propone di essere intervistata da sola.

Nell’episodio del 13 Marzo, Matilde si scontra con una gelosia incontenibile nei confronti di Marta. Marcello chiede a Landi di aiutare Rosa a fingere di lavorare al Paradiso per non deludere sua madre. Salvo trova la spilla di Elvira e cerca di farle capire la tossicità del suo rapporto con Tullio. Agata decide di fare un regalo di compleanno a Roberto, convinta che incontri la donna di cui è innamorato. Vito accetta infine di essere intervistato con Maria, ma durante l’intervista bacia la sua ex, lasciandola piena di incertezze e dubbi.

Nell’episodio del 14 Marzo, Maria è sommersa dai dubbi dopo il bacio con Vito. Matilde decide di chiarire la sua relazione con Vittorio prima che possa ripensare alla sua ex-moglie. Matteo torna da Francoforte con notizie positive, e Marcello decide di proseguire l’affare con Hofer. Nel frattempo, Umberto vede il suo malvagio piano prendere forma. Infine, nell’episodio del 15 Marzo, Adelaide e Marta tornano a Milano per l’inaugurazione della casa-famiglia, ma Marcello evita un incontro con la Contessa. Rosa confessa tutto a sua madre, suscitando la sua ira. Matilde è gelosa della complicità tra Vittorio e Marta durante l’inaugurazione al Circolo.

